Um mês após autorização, CPI dos aplicativos de transporte será instalada hoje

Foto: Reprodução: CMFor Márcio Martins prega cautela para lidar com empresas investigadas

Autorizada desde o fim de abril, a CPI dos aplicativos de transporte será instalada nesta quarta-feira, 5, na Câmara Municipal de Fortaleza. A promessa é do vereador Márcio Martins (UB), autor do requerimento da comissão e que presidirá os trabalhos.

“A CPI dos aplicativos em Fortaleza será instalada nesta quarta-feira. A partir das 11h30min na sala das comissões da Câmara Municipal de Fortaleza. Será a primeira de três CPIs que estão por vir”, afirma o parlamentar.

“É um assunto que precisamos esclarecer muita coisa, que seja bom para o usuário e para o motorista de aplicativo. Não podemos deixar que essa atividade simples e barata possa mudar os seus caminhos”, destacou Martins.

O vereador criticou em outros discursos a mudança de política de repartição de lucros entre a empresa Uber e os “motoristas parceiros”. De acordo com o vereador, quando chegou ao Brasil o aplicativo ficava com 25% e o motorista com 75% do valor da corrida.

Hoje essa regra não se aplica mais. O vereador salienta que a “taxa dinâmica” tem prejudicado os motoristas, que não sabem mais quanto irão receber ao fim das corridas, em alguns casos tendo que repartir “meio a meio” o valor da viagem.

Além de Martins, que presidirá a comissão, fazem parte da CPI os vereadores: Carlos Mesquita (PDT), Cônsul do Povo (PSD), Dr. Vicente (PT), Marcelo Lemos (Avante) e Luciano Girão (PDT). Outro integrante é Inspetor Alberto (PL), que está licenciado.

CPIs da Enel e Cagece

As outras duas CPIs requeridas por Márcio Martins são a da Enel e da Cagece. As duas, no entanto, ainda permanecem sem data para instalação.

A coluna buscou as assessorias de Lúcio Bruno e Pedro Matos, cotados para presidir as CPIs da Cagece e Enel, respectivamente. Até o momento não houve resposta