Esposa "sucede" ex-deputado pré-candidato em cargo na gestão Elmano

Foto: Divulgação/Instagram/Ana Paula Araújo Ana Paula Araújo assumiu cargo que era ocupado até ontem por Leonardo Araújo

O governador Elmano de Freitas (PT) nomeou nesta quarta-feira, 5, a bacharel em Direito Ana Paula Araújo para o cargo de assessora especial de Assuntos Federais do Governo do Ceará. Ela assume a mesma função que o marido, o ex-deputado Leonardo Araújo (PSB), ocupava até esta semana na gestão estadual.

Leonardo Araújo deixou o cargo para ser candidato à Prefeitura de Palmácia, inclusive com apoio do PT local. Ex-aliado do deputado Eunício Oliveira (MDB), Leonardo foi deputado por dois mandatos, mas ficou na segunda suplência do partido na eleição de 2022. Após racha com Eunício, ele se filiou ao PSB, “puxando” prefeitos aliados para a nova sigla.

“É com grande honra e gratidão que recebo a nomeação para o cargo de Secretária de Assuntos Federativos do governo. A confiança depositada em mim é um privilégio que aceito com humildade e determinação. Dar continuidade ao trabalho que o Leonardo já estava desempenhando será uma honra e um desafio que cumprirei com todo afinco e comprometimento”, disse Ana Paula Araújo em nota nas redes.

“Mais uma vez, agradeço sinceramente ao governador Elmano de Freitas , a minha querida senadora Augusta Brito e meu marido Leonardo Araujo, pela confiança e pela oportunidade de contribuir para a construção de um futuro melhor para nosso Estado”, continua.