Elmano convoca primeira reunião de secretariado após "minirreforma"

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas

O governador Elmano de Freitas (PT) convocou para este sábado, 8, a primeira reunião de secretários estaduais e chefes de órgãos vinculados após a “minirreforma” de equipe promovida no início da última semana pelo petista.

O encontro está marcado para a partir das 8h30min na Residência Oficial. Na ocasião, os secretários deverão apresentar ao governador projetos prioritários para execução em curto prazo de cada uma de suas pastas.

Esta será a primeira reunião com presença do novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, Roberto Sá, após demissão do ex-secretário Samuel Elânio. Na ocasião, ele também deverá apresentar primeiras metas imediatas de sua gestão na pasta.