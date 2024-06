São Pedro: UFC quer construir equipamento de cultura, arte e eventos em terreno

Foto: FCO FONTENELE Fortaleza, CE, BR 24.06.07 - Placa da SPU indicando que terreno do Ed São Pedro é área de domínio da união (Fco Fontenele O POVO)

A Universidade Federal do Ceará (UFC) emitiu nota nesta sexta-feira, 7, confirmando que solicitou à Superintendência do Patrimônio da União no Ceará (SPU-CE) a cessão gratuita de uso, por tempo indeterminado, do terreno pertencente à União onde estava instalado o Edifício São Pedro, recentemente demolido em ação da Prefeitura de Fortaleza.

No documento, a UFC diz ter interesse de construir no espaço um “equipamento acadêmico da área de cultura, arte e eventos”. “A cessão de uso do terreno na Praia de Iracema visa ao atendimento de interesses públicos da União e dos demais poderes públicos, tendo em vista que, além das atividades finalísticas da UFC, o Campus de Iracema também tem a potencialidade de gerar melhorias urbanísticas na ocupação da região”, afirma.

Na nota, a UFC também destaca a transferência recente, para a universidade, de outros terrenos na região da Praia de Iracema, como a área do antigo Acquario Ceará e outro imóvel pertencente aos Correios. O terreno do São Pedro, portanto, seria mais um imóvel de interesse da universidade para o estabelecimento do novo campus.

“Em que pesem a doação e a cessão de tais espaços, a Universidade verificou a necessidade de outros espaços contíguos ou próximos, para atender às demais necessidades do novo campus, que está sendo planejado para ser instalado nos próximos anos”, afirma a nota da universidade.