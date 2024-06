"A cidade está tomada de lixo", dispara Evandro contra gestão Sarto

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 09-05-2024: Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN (Foto: Yuri Allen/ Especial para O POVO)

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão criticou a gestão do prefeito José Sarto (PDT) em relação à coleta de lixo. Em vídeo publicado em seu perfil no Instagram, o petista afirmou que “a cidade está tomada de lixo”.

Evandro afirma que são mais de 1.200 pontos de lixo espalhados pela cidade. “Isso é escandaloso. Principalmente neste ano, onde o prefeito obrigou o cidadão de Fortaleza a pagar a absurda taxa do lixo”.

De acordo com o petista, a Prefeitura de Fortaleza já arrecadou mais de R$161 milhões com a taxa desde o ano passado. “A Prefeitura esconde esse dado, essa taxa tem que acabar”.

Sancionada pelo prefeito em dezembro de 2022, a taxa do lixo é uma das medidas mais impopulares da gestão Sarto e tem sido o alvo maior das críticas de outros postulantes ao Paço Municipal, principalmente de Evandro.

Em maio o petista se comprometeu a acabar com a taxa caso eleito. “Vai ser uma das primeiras ações”. Ele ainda questionou os impactos da cobrança “Alguém viu alguma melhora? A cidade está cheia de pontos de lixo”.

O prefeito, quando questionado sobre o assunto, costuma destacar que a cobrança seria uma imposição legal, prevista no Marco Legal do Saneamento.

A coluna solicitou os dados sobre o número de pontos de lixo em Fortaleza à Secretaria de Conservação e Serviços Públicos (SCSP). A matéria será atualizada após acesso aos dados.