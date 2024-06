Elmano finaliza novas ações para a segurança pública

Foto: Hiane Braun - Casa Civil/Divulgação Elmano de Freitas se reuniu com secretários

A pós semana de "adaptação" na nova função, o secretário da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, e o governador Elmano de Freitas (PT) deverão anunciar nos próximos dias um pacote de novas ações concretas da pasta. As mudanças, que ainda são guardadas "a sete chaves" pelo governo, tem como objetivo reforçar as duas principais metas da nova gestão da segurança pública no Estado: um "freio" em indicadores de violência e aumento da presença ostensiva da Polícia Militar nas ruas. Medidas devem ser anunciadas pelo próprio Elmano de Freitas (PT) ao longo da semana, e ocorrem após o secretário realizar um "giro" por todos os comandos de órgãos ligados à segurança pública do Estado, como Polícias Militar, Civil e Forense, entre outros.

Comandos

Até agora, não há qualquer confirmação sobre mudanças nos comandos das corporações de segurança do Estado. Antes da posse de Sá, no entanto, aliados afirmavam que elas ocorreriam "em até 20 dias" após a posse.

Prioridades

Na manhã de sábado, Roberto Sá participou da reunião de secretariado convocada por Elmano na Residência Oficial. Na ocasião, colocou o freio de Crimes Violentos Letais Intencionais como "prioridade imediata".

Regularização

O presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag) colocou em alta nota trabalho realizado hoje pelo Governo do Ceará na área de regularização fundiária do Estado.

Fundiária

Em evento na Paraíba, o presidente da Contag disse que o Ceará é o único estado brasileiro a registrar avanços e programas ininterruptos no setor. Fala é comemorada pelo presidente do Idace, ex-deputado João Alfredo.

Coça os bolsos

Um lembrete para quem costuma deixar as contas para última hora: a quinta e última parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) de 2024 vence hoje. Boleto pode ser gerado no site na Sefaz.

CPIs

A Câmara Municipal instala nesta quarta-feira a CPI criada para investigar serviços da Enel na Capital. Relatoria ficará com Pedro Matos (União). Com isso, duas das três CPIs autorizadas na Casa estarão em funcionamento.

Evandro ataca lei contra ZIA

Foto: FCO FONTENELE ÁREA fica no bairro Manuel Dias Branco, próximo à avenida Santos Dumont. O terreno abrange o equivalente a dez quarteirões, sendo que cerca de metade dos 11,4 hectares contém vegetação

Pré-candidato do PT a prefeito de Fortaleza, Evandro Leitão (PT) divulgou vídeo criticando projeto da Câmara Municipal que retira até 11,4 hectares de proteção da Zona de Interesse Ambiental (ZIA) do Parque do Cocó (foto)

Área verde

Nas imagens, Evandro chama a ação de "um verdadeiro absurdo" e promete, caso eleito: "Nenhuma área de preservação a menos". Manifestação gerou diversos elogios de vereadores que fazem oposição a José Sarto.

Promessa é..

Autor do projeto, Luciano Girão (PDT) afirmou que poderia retirar a matéria de pauta caso ela provocasse prejuízos ambientais. Neste sábado, O POVO foi ao local e mostrou que mais da metade do local é ocupado por vegetação.

Horizontais_

A Biblioteca Pública Estadual (Bece) terá programação junina durante toda a próxima semana. Entre amanhã e quarta-feira, será realizada a oficina "Das noites de São João: narrativas, construção de temáticas e sinopses juninas", com Fabrício Alencar. Na sexta-feira, às 18h, será realizada mais uma edição do São João da Bece.