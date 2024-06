Janaína Farias cobra mais R$ 60 mil de Ciro por "novas ofensas"

Foto: André Lima/CMFor e Edilson Rodrigues/Agência Senado O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) proferiu falas machistas contra a senadora Janaína Farias (PT)

A senadora Janaína Farias (PT) apresentou novo pedido na ação em tramitação na Justiça do Distrito Federal e Territórios onde ela cobra até R$ 300 mil em danos morais do ex-presidenciável Ciro Gomes (PDT) por ofensas de cunho sexista. Na nova petição, a petista cobra o pagamento extra de R$ 60 mil reais por duas novas entrevistas, divulgadas entre 26 e 31 de maio, onde Ciro se refere à senadora como "cortesã", entre outras ofensas. Neste sentido, Janaína destaca que ambas as falas foram proferidas mesmo após a Justiça fixar, em decisão de 16 de maio, multa de R$ 30 mil para cada vez que o ex-presidenciável voltasse a citar a senadora com termos sexistas. No novo pedido, a petista pede ainda que a multa seja acrescida para R$ 100 mil por cada novo caso.

Ofensas

Na nova petição, Janaína destaca entrevista de Ciro ao O Globo em 26 de maio onde ele volta a chamar a petista de "cortesã". "Eu disse isso depois, porque é exatamente o que ela é. Falei que ela era incompetente e despreparada".

Resposta

"Inegável que a esfera pessoal da autora foi ainda mais abalada, em razão de reiteradas e acrescentadas ofensas que lhe atingem a honra e a imagem, bem como seu papel como cidadã e parlamentar", diz Janaína no novo pedido.

Polêmica

Ciro Gomes também é alvo de uma denúncia criminal apresentada contra ele sobre o mesmo caso. Na denúncia, o MP Eleitoral cobra condenação do pedetista por violência política de gênero, injúria e difamação.

Déjà vu

Elmano assinou ontem decreto criando novo comitê unindo diversos órgãos para tratar de segurança pública. Entre opositores, no entanto, o comentário é um só: "Qual é a diferença com o antigo Ceará Pacífico?". O tempo dirá.

Não deu

Juazeiro do Norte não conseguiu atingir a meta de 200 mil eleitores e não terá 2º turno na eleição deste ano. Uma pena, principalmente se levando em conta forte mobilização do TRE-CE em busca do marco.

CBN Cariri

O Grupo de Comunicação O POVO agradece ao jornalista Farias Jr pela dedicação à rádio O POVO CBN Cariri, desde a fundação, há cinco anos. Farias deixa a emissora e segue agora sua trajetória profissional.

PT fecha apoio a Roberto Pessoa

A Comissão Executiva Nacional do PT confirmou ontem apoio do partido à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União) em Maracanaú. Decisão acabou rejeitando recurso do deputado Julinho (PT), que tentava se lançar para a disputa.

Julinho

"Fico triste, mas tenho que respeitar", diz o deputado à coluna. Ele afirma que "ainda é cedo" para afirmar qual será sua postura na eleição deste ano, mas diz que irá definir a questão com Elmano de Freitas e Camilo Santana.

Juazeiro

Além do apoio a Pessoa, Comissão Executiva Nacional do PT também homologou nesta segunda-feira, 10, a pré-candidatura do deputado estadual Fernando Pessoa (PT) a prefeito de Juazeiro do Norte.

Horizontais_

Estão abertas até amanhã inscrições para oficinas e atividades formativas do Mi - Festival Música na Ibiapaba. Inscrições gratuitas pelo Mapa Cultural do Ceará. /// O Centro Cultural Banco do Nordeste recebe neste sábado, 15, nova edição do Jazz em Cena, desta vez com Hermano Faltz e Adriano Oliveira em show inédito.