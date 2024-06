PT Nacional aprova apoio à reeleição de Roberto Pessoa em Maracanaú

Foto: FÁBIO LIMA MARACANAU, CE, BRASIL,21.05.2023: Aniversário do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa, com a presença do presidente da Câmara dos deputados, Arthur Lira.

A Comissão Executiva Nacional do Partidos dos Trabalhadores (PT) aprovou na tarde desta segunda-feira, 10, posição oficial do partido de apoio à reeleição do prefeito Roberto Pessoa (União) na eleição deste ano em Maracanaú, na Região Metropolitana de Fortaleza.

A aliança foi aprovada ainda em março pelo Diretório Municipal do PT de Maracanaú, mas era questionada internamente pelo deputado estadual Júlio César Filho (PT), pré-candidato no município. No início de maio, o apoio chegou a ter processo de homologação iniciado no partido, que incluiu o caso em uma minuta para debate interno da sigla.

Recurso de Julinho questionando a composição acabou adiando a definição do caso. Na tarde desta segunda-feira, 10, no entanto, integrantes da cúpula nacional petista confirmaram o fechamento da posição de apoio a Pessoa.

Em recurso apresentado à Comissão Executiva Nacional do partido, Julinho alega que a decisão de apoiar o prefeito foi aprovada com apenas 15 votos favoráveis. Como o Diretório Municipal do PT em Maracanaú possui 23 membros, o resultado não seria necessário para atingir os dois terços previstos pela norma do partido para casos do tipo.

Relações históricas



Situação acaba sendo um dos episódios mais curiosos da eleição de 2024 no Ceará. Historicamente, o comando do PT em Maracanaú sempre fez oposição ao grupo de Julinho e seu pai, o ex-prefeito Júlio César Costa Lima, filiados por vários anos ao PSDB. Julinho, no entanto, se aproximou de petistas no âmbito estadual desde o fim do governo Cid Gomes (PDT), assumindo inclusive a liderança do governo Camilo Santana (PT) na Assembleia.

A aproximação da cúpula petista estadual acabou rendendo uma série de convites de filiação do deputado no PT. Apesar de a questão ter sido duramente combatida por integrantes históricos da sigla em Maracanaú, o deputado foi “endossado” por Camilo e José Guimarães (PT) e se filiou ao partido em 2022. No atual governo, diversos petistas apoiam o governo de Roberto Pessoa, chegando a ocupar cargos na gestão.