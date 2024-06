Cid Gomes vai presidir subcomissão da Alfabetização na Idade Certa

Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado Cid na Presidência: na primeira reunião foi aprovado o plano de trabalho com cinco audiências públicas no Senado e outras quatro em diversos estados

O senador Cid Gomes (PDT) foi eleito presidente da Subcomissão Permanente da Alfabetização na Idade Certa no Senado nesta terça-feira, 11. A iniciativa tem como inspiração o Programa Alfabetização na Idade Certa (PAIC), desenvolvido no Ceará. O senador destacou a experiência do Estado e de Sobral e defendeu que ela seja replicada.

“Essa é uma política replicável e universalizável. O ministro Camilo (Educação) tem um grande desafio, já implantou um programa nacional e certamente todos os agentes públicos brasileiros devem contribuir. É nesse intuito que propus a criação dessa Subcomissão, para que possamos ajudar o Ministério, ajudar os estados e os municípios e consigamos mudar o quadro da alfabetização no Brasil”, afirmou o senador cearense.

A subcomissão tem entre seus objetivos fortalecer o regime de colaboração com foco na alfabetização na idade certa, propor projetos que viabilizem a alfabetização de crianças e debater tecnologias e inovações para ajudar na alfabetização escolar.

Cid pontuou a necessidade de os gestores municipais e estaduais se engajarem pessoalmente para que as políticas públicas de alfabetização na idade certa funcionem.

“Como prefeito da minha cidade, me sentia no dever de criar oportunidades para que os jovens sobralenses pudessem realizar os seus sonhos”, disse.

“Depois, quando fui eleito governador, eu, pessoalmente, e essa é uma premissa para que esse programa dê certo, me envolvi e instituímos o Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), que foi abraçado por toda a comunidade escolar”, lembrou Cid Gomes.

Na primeira reunião da Subcomissão foi aprovado o plano de trabalho, que prevê a realização de cinco audiências públicas no Senado e outras quatro em diversos estados do Brasil, além de visitas às secretarias de educação dos Estados.

Além de Cid Gomes, a Subcomissão será composta pela senadora Zenaide Maia (PSD-RN), que será a vice-presidente, e mais três membros titulares e cinco suplentes.