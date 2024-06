"Ficaria muito feliz com Luísa Cela na vice de Evandro", diz Guimarães

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 23.01.2024: Elmano de Freitas, governador do Ceará, participa da solenidade, ao lado do diretor-presidente da Transnordestina Logística SA (TLSA), Tufi Daher e de José Guimarães, lider do governo Lula, durante Cerimônia de assinatura de ordem de serviço para construção dos lotes 4 e 5 da ferrovia Transnordestina no Ceará.

Líder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) disse nesta terça-feira, 11, que “ficaria muito feliz” caso a ex-secretária de Cultura, Luísa Cela (PSB), fosse indicada como vice na chapa de Evandro Leitão (PT) para a Prefeitura de Fortaleza.

“Ficaria muito feliz se a Luísa fosse, a ex-secretária de Cultura, licenciada, aparecesse na vice de Evandro. Acho que ganharia o mundo cultural. Eu convivi com ela esses anos todos, e nunca se fez tanto na Cultura do Brasil como agora, inclusive no Ceará”, disse, em entrevista à SerTão TV, emissora local de Quixeramobim.

Na entrevista, Guimarães também afirmou que avalia como “natural” que a indicação da vice da chapa do PT seja feita pelo PSB. “Quem vai indicar, na minha percepção, a vice do Evandro, é o PSB. Isso está mais ou menos certo. Não tem decisão, mas é o natural. O PSD eu sei que quer, mas é natural que a ‘espinha dorsal’ da aliança seja PT e PSB”, diz.

Apesar de destacar o perfil de Luísa, Guimarães também afirma que a decisão ficará totalmente a cargo do PSB. “A presença de uma mulher comprometida com essa visão da Cultura, na chapa, engrandece muito. Mas quem vai decidir é o PSB. Eu já me meto muito no PT, então vou ficar fora do partido dos outros, mas vou ficar torcendo muito”, diz.