José Guimarães diz "torcer muito" por Luísa Cela vice de Evandro

Foto: Fabio Lima/O POVO Luisa Cela tem a preferência do deputado José Guimarães

L íder do governo Lula (PT) na Câmara dos Deputados, José Guimarães (PT) disse ontem que "ficaria muito feliz" caso a ex-secretária de Cultura, Luísa Cela (PSB), fosse indicada como vice na chapa de Evandro Leitão (PT) em Fortaleza. "Ficaria muito feliz se a Luísa fosse, a ex-secretária de Cultura, licenciada, aparecesse na vice de Evandro. Acho que ganharia o mundo cultural. Eu convivi com ela esses anos todos, e nunca se fez tanto na Cultura do Brasil como agora, inclusive no Ceará", disse, em entrevista à SerTão TV, emissora local de Quixeramobim. Na entrevista, Guimarães também afirmou que avalia como "natural" que a indicação da vice da chapa do PT seja feita pelo PSB. "É natural que a 'espinha dorsal' da aliança seja PT e PSB", diz.

Decisões

Apesar de destacar o perfil de Luísa, Guimarães diz que a decisão ficará a cargo do PSB. "A presença de uma mulher comprometida com essa visão da Cultura engrandece muito. Mas quem vai decidir é o PSB", diz.

"Apagado"

Ele reforça ainda que eleição de Fortaleza será polarizada entre lulistas e bolsonaristas e que prefeito irá "ficar para trás". "Um governo como o do Sarto, tão apagado que foi esses quatro anos, ninguém nem escutava falar".

Fim de papo

O prefeito José Sarto (PDT) afirma que deseja entregar obra de reforma e ampliação da Ponte dos Ingleses até 5 de julho, data limite da Justiça Eleitoral para inauguração de obras com presença do gestor.

Corrida

Além dela, quase outras 40 obras da gestão devem ser entregues até o início de julho. Ação da Ponte dos Ingleses acabou se tornando polêmica entre Prefeitura e Governo, com Estado chegando a chamar ação de "inviável".

Imbróglios

Janaína Farias (PT) destaca que não pretende ficar com "nem um centavo" de indenizações que eventualmente receba de Ciro Gomes na Justiça. Qualquer dinheiro será doado para instituições contra a violência de gênero.

Sem acordo

Presidente da Adufc, Irenísia Oliveira lamentou falas do presidente Lula (PT) e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), com críticas ao movimento grevista de professores das federais. "Grosseiras e só pioram a situação".

Foto: JoaoFilho Tavares Presidente institucional e publisher do O POVO, Luciana Dummar, e reitor da UFC, Custódio Almeida

O POVO assina termo Ceará 2050

O Grupo de Comunicação O POVO assina hoje, às 15h, termo de adesão como signatário da plataforma colaborativa Ceará 2050, iniciativa do Governo do Estado de planejamento estratégico a longo prazo. Evento na sede do grupo (Av. Aguanambi, 282).

União

Participam do ato a presidente do O POVO, Luciana Dummar, o reitor da UFC, Custódio Almeida, (foto) e outras autoridades convidadas. O programa reúne Governo do Estado e diversas entidades da sociedade civil.

Projeto

Além de mapear oportunidades, o Ceará 2050 também traça estratégias para que o Estado possa melhorar o desempenho em diferentes frentes. No Executivo, o projeto tem como entusiasta o ex-deputado Eudoro Santana.

Horizontais

CASACOR já tem sede para edição de 2024: neste ano, evento ocorre em imóvel do empresário Luciano Cavalcante na Praia de Iracema, Av. Almirante Barroso, 500. /// Festival das Artes Cênicas, que ocorre entre 18 e 22 de junho no Cariri, terá homenagem ao pedagogo Paulo Freire com espetáculo da Cia. Balé Baião.