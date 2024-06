Líder de Lula diz que gestão Sarto é "apagada": "Ninguém nem escutava falar"

Foto: Samuel Setubal  DEPUTADO José Guimarães é o líder do governo Lula

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) voltou a afirmar nesta terça-feira, 11, que a eleição de Fortaleza deverá ficar polarizada entre apoiadores do presidente Lula (PT) e do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Neste cenário, o petista avalia que a tendência é que o prefeito José Sarto (PDT) “fique para trás”.

“A polarização nacional vai se estabelecer em Fortaleza, entre o candidato do Bolsonaro, que é um ou outro da extrema-direita que estão disputando – se referindo a Capitão Wagner (União) e André Fernandes (PL) – e o candidato do PT. Essa polarização vai acontecer em várias cidades, não tem jeito, porque o país está assim”, afirma.

“E aí o prefeito vai ficar para trás, até porque ele tem pouca coisa para mostrar para a população confiar mais uma vez”, continua Guimarães, em entrevista à SerTão TV, rádio local de Quixeramobim. Neste sentido, o líder de Lula criticou “ingratidão” do prefeito com governos do PT e fez uma série de críticas à gestão pedetista em Fortaleza.

“Um governo como o do Sarto, tão apagado que foi esses quatro anos, ninguém nem escutava falar do Sarto, porque era um governo que não tinha nem o que mostrar, passou agora a querer disputar reeleição colocando asfalto na cidade e fazendo críticas, muitas delas indevidas, àqueles que no passado lhe deram a mão”, afirma, se referindo ao governo de Camilo Santana (PT).