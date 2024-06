Reitor da UFC diz que MEC garantiu verba para Campus Iracema e novo hospital

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29.12.2023: Custódio de Almeida, reitor da UFC. Governo do Ceará, a Universidade Federal do Ceará (UFC) e a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) assinam protocolos de intenções para destinação da estrutura do Acquario às futuras instalações do Campus.



O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, afirma que o Ministério da Educação (MEC) assegurou o repasse de recursos para retomada e finalização de obras inacabadas da instituição.

Custódio cita o campus Iracema, a nova sede do Hospital Universitário e a consolidação dos campi da UFC em Crateús, Russas, Itapajé, Quixadá e Sobral como contemplados com os recursos.

Na manhã dessa segunda-feira, 10, em um encontro com reitores, o presidente Lula (PT) e ministros, Camilo Santana (Educação) anunciou o investimento de R$5,5 bilhões em obras via Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Os recursos serão destinados para hospitais universitários, melhorias na infraestrutura e a criação de 10 novos campi, entre eles o de Baturité. Além disso, o ministro cearense confirmou crédito suplementar de R$400 milhões para o custeio das universidades.

Apesar da suplementação, o valor de R$6,38 bilhões para o custeio das instituições em 2024 ficou aquém do que pedia o Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior (Andes), que era R$8,5 bilhões.

Indagado se a suplementação atenderia às necessidades da UFC, Custódio afirmou que “a UFC ainda fará uma análise da suplementação anunciada”. Mas garantiu confiança no ministério, “confiamos que o MEC vai garantir o custeio e o investimento de que as universidades precisam para 2024 e nos próximos anos”, disse.



por Yuri Gomes - Especial para O POVO