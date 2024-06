Sarto quer entregar reforma da Ponte dos Ingleses até início de julho

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Prefeito José Sarto (PDT) durante o anúncio da Operação Asfalto, evento realizado na Lagoa da Parangaba, em Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) afirmou nesta terça-feira, 11, que pretende inaugurar obra de reforma e ampliação da Ponte dos Ingleses até o dia 5 de julho, data limite da Justiça Eleitoral para a participação do prefeito em eventos de entregas da gestão.

Ao todo, Sarto afirma que a gestão já tem cerca de 40 obras para inaugurar ainda nos próximos dias. “Praia de Iracema mesmo, vamos entregar quase toda concluída. Hoje dei uma passadinha na Ponte dos Ingleses, e estou aperreando a galera para concluir até 5 de julho, que é o prazo que temos para fazer entregas e eu estar presente”, disse.

Incluída entre as entregas, a reforma da Ponte dos Ingleses acabou virando ponto de polêmica entre a gestão do prefeito e o Governo do Ceará. Originalmente de responsabilidade do Estado, a obra acabou sendo “puxada” para a Prefeitura em julho do ano passado, após Sarto acusar a gestão Elmano de Freitas (PT) de “abandonar” a ação.

O Estado chegou a rebater o pedetista, afirmando que a estrutura da Ponte não estaria adequada para receber a intervenção planejada pela gestão. O secretário Samuel Dias (Infraestrutura), no entanto, rebateu a tese e chamou laudo do Estado de “irresponsável”.

“Entregamos já cinco novos postos de saúde, vamos entregar mais 13, todos feitos do zero. Vamos entregar mais 12 escolas em tempo integral, mais dez escolas-areninha”, diz Sarto sobre as inaugurações, destacando ainda diversas outras ações de saneamento e pavimentação. “Tem muita infraestrutura de ruas do Proinfra, que faz saneamento e pavimentação, a gente tem todo dia entregas de manhã, de tarde e de noite”, afirma.