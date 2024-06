Camilo defende uso público do São Pedro: "UFC é permanente"

Foto: FCO FONTENELE SPU colocou placa no terreno onde ficava o Edifício São Pedro

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), defendeu ontem decisão da Universidade Federal do Ceará (UFC) em requisitar cessão de uso do terreno onde ficava o antigo Edifício São Pedro, na Praia de Iracema. "O reitor solicitou e terá todo o meu apoio para colocar ali um equipamento da universidade, porque a UFC é algo que fica para a vida toda, garante o acesso da população", disse. "Vou marcar uma audiência com o Banco do Brasil, para dar uma finalidade que não seja para a especulação imobiliária, que não seja só para a questão privada, para aproveitar os espaços que nós temos na cidade para oferecer equipamentos culturais", diz.

Imbróglio

Fala ocorre após a União "tomar" antigo terreno do São Pedro, declarando interesse público da área. Ação resulta do fato de que, dos 141 proprietários, apenas 20 estavam em dia com taxas cobradas em terrenos de marinha.

Espaço público

Em entrevista à coluna, o reitor da UFC, Custódio Almeida, destaca planos da universidade para instalação de um centro cultural no espaço, com direito a área aberta para convivência e realização de eventos e mostras de arte.

Masp Fortal

"Tenho certeza que estamos qualificando a vocação da Praia de Iracema", diz Custódio. Ele cita o prédio do Museu de Arte de São Paulo (Masp), com área aberta embaixo do museu, como uma das referências para o projeto.

Falando nisso

A UFC confirmou datas para a entrega dos títulos de doutor Honoris Causa ao presidente Lula e à Maria Bethânia. O petista recebe em 20 de junho. Já a cantora será homenageada em 15 de novembro, na Concha Acústica.

Alô, Sarto!

Agentes de trânsito da AMC paralisaram atividades na manhã de ontem, em manifestação cobrando a revisão do plano de cargos e carreiras da categoria, sem revisão há 17 anos. Dirigentes não descartam novas paralisações.

Mudança

Elmano de Freitas nomeou o contabilista Eduardo Jereissati como novo presidente da Junta Comercial do Ceará (Jucec). Formado pela UFC, ele já foi consultor de negócios do Sebrae e contribui no órgão há mais de uma década.

O Ceará das próximas décadas

O POVO assinou ontem a adesão ao Ceará 2050, ação de planejamento a longo prazo do Estado. Participaram do ato a presidente do O POVO, Luciana Dummar, o reitor Custódio Almeida (UFC) e o secretário Alexandre Cialdini (Planejamento), entre outros.

Eudoro e Luísa

Esteve também no ato Eudoro Santana (PSB), um dos idealizadores do Ceará 2050. Em conversa com a coluna, ele reforçou interesse do PSB em indicar vice do PT em Fortaleza, lembrando de Luísa Cela como um dos nomes no páreo.

Fala de peso

O advogado Emerson Damasceno, presidente da Comissão de Direitos de PCDs da OAB-CE, discursou ontem em evento da ONU nos EUA. Na fala, denunciou cancelamento ilegal de planos de saúde de pessoas autistas e outras pautas.

Horizontais

O Ideal Clube realiza neste sábado, às 19h, tradicional Arraiá com quadrilha junina e comidas típicas. /// Representante da área de conservação e limpeza pública, o Seeaconce faz hoje, às 19h, live nas redes de combate ao assédio moral no setor, com o presidente do órgão, Penha Mesquita, e o procurador Carlos Leonardo.