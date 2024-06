Camilo: Esquerda tem que acabar com "preconceito" com pauta da segurança

Foto: FÁBIO LIMA Camilo Santana, ministro da Educação

O ministro da Educação, Camilo Santana (PT), disse nesta quarta-feira, 12, concordar com recente mudança de tom do governador Elmano de Freitas (PT) na pauta da segurança pública. Destacando que a questão é hoje uma das principais preocupações da população, o petista defendeu que a esquerda supere um “preconceito” sobre discutir o tema.

Em entrevista recente ao jornal O Globo, Elmano defendeu que a esquerda "atualize" discurso sobre a segurança, rechaçando tese de que ela "defende bandido". “Concordo com a mudança de olhar sobre esse tema. Nós temos que acabar com esse preconceito, essa dificuldade de discutir um tema tão importante para a população brasileira, que é esse medo, o temor, do problema da violência”, disse.

Neste sentido, Camilo defendeu uma união nacional sobre o tema, no sentido de unir entes federados e os Três Poderes na busca por soluções. “Todos temos que nos unir, nós precisamos construir um grande pacto nacional, Governo Federal, Poder Judiciário, Legislativo, mudar leis que precisam ser mudadas, para a gente enfrentar essa questão”.

“O Brasil está perdendo, muitas vezes, a guerra para o crime organizado, então é preciso ter uma estratégia para enfrentar isso, unindo os Poderes, os estados e municípios”, afirmou ainda o ministro. (com informações do repórter João Paulo Biage)