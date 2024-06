Lula e Maria Bethânia receberão título de doutor Honoris Causa da UFC

Foto: Ricardo Stuckert / PR; Ricardo Stuckert Lula discursa em Guarulhos (SP)

O reitor da Universidade Federal do Ceará (UFC), Custódio Almeida, anunciou nesta quarta-feira, 12, que tanto o presidente Lula (PT) quanto a cantora Maria Bethânia confirmaram que virão a Fortaleza receber títulos de doutor Honoris Causa aprovados para ambos no Conselho Universitário da universidade.

No caso de Lula, entrega deve acontecer no próximo dia 20 de novembro, aguardando apenas confirmação do cerimonial da Presidência da República. No mesmo dia, o presidente deverá participar também de evento com o reitor autorizando obras do Campus Iracema e do novo hospital do Porangabuçu.

Já o título de Bethânia deve ser entregue em evento na Concha Acústica da reitoria da UFC marcado para às 17h30min de 15 de novembro. A homenagem acontece na véspera de show da cantora com Caetano Veloso em Fortaleza.