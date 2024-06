Advogado cearense denuncia ameaças contra Maria da Penha em evento da ONU nos EUA

Foto: Reprodução: Instagram Emerson Damasceno na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência

O advogado Emerson Damasceno, presidente da Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência da Ordem dos Advogados do Ceará (OAB-CE), denunciou as ameaças sofridas por Maria da Penha em evento da Organização das Nações Unidas nessa quarta-feira, 12, nos Estados Unidos.

Na Conferência dos Estados Partes da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (COSP17), realizada em Nova Iorque, Emerson afirmou que o mundo deveria ficar ciente do que acontece com a ativista cearense.

“Maria da Penha está sendo forçada a permanecer sob um programa de proteção aos direitos humanos, já que extremistas estão ameaçando sua vida. O mundo deve estar ciente disso”, disse Emerson.

Emerson, também abordou outros pontos, como a emergência climática no Rio Grande do Sul e o cancelamento ilegal de planos de saúde de pessoas autistas. Além disso, destacou avanços na adoção de linguagem simples da Suprema Corte brasileira.

O advogado relembrou Marielle Franco e Anderson Gomes. Emerson disse que após anos, a investigação sobre o caso da ex-vereadora e seu motorista avançou. Ele encerrou seu discurso fazendo uma homenagem à Marielle e exaltando a democracia.

“A Democracia é o terreno comum para todas as lutas, insisto. Nossa luta inclusa. Viva a Democracia! Marielle vive!”