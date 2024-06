Guimarães diz que PL que equipara aborto a homicídio não é "assunto de governo"

Foto: Lula Marques/Agência Brasil O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) e o líder do Governo Lula na Casa, José Guimarães (PT-CE)

Líder do governo Lula (PT) na Câmara Federal, o deputado José Guimarães (PT) disse nesta quinta-feira, 13, que o governo não irá “se meter” na votação do projeto de lei que equipara o aborto após 22 semanas de gestação com homicídio.

A fala ocorreu em entrevista do parlamentar à GloboNews, no momento em que José Guimarães justifica decisão da liderança do governo em “liberar” bancadas na votação que conferiu regime de urgência à proposta. Na fala, Guimarães afirma que a questão seria um problema "do parlamento", e não "do governo".

“O acordo que temos, e não é posição do governo, porque não é uma questão de governo, ainda que a questão do aborto seja uma questão de saúde pública, mas o governo não vai se meter em questões que dizem respeito ao comportamento individual de cada um aqui dentro, e é problema do parlamento e não do governo”, afirma o deputado.