Sarto, Câmara Municipal e o "interesse público"

Foto: Thays Maria Salles/O POVO Prefeito José Sarto (PDT) decidiu vetar projetos que impactavam meio ambiente de Fortaleza

O prefeito José Sarto (PDT) encaminhou ontem à Câmara Municipal de Fortaleza vetos contra dois projetos de lei aprovados recentemente pelo Legislativo que retirariam a proteção ambiental de trechos de área verde localizados no entorno do Parque Rachel de Queiroz, no bairro Presidente Kennedy. Na justificativa dos vetos, o prefeito alega existência de "contrariedade ao interesse público" em ambos os casos. A Prefeitura destaca ainda que o Plano Diretor Participativo de Fortaleza se encontra atualmente em processo de revisão, o que prejudicaria a análise da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma) sobre as propostas. Com a decisão da gestão, os vereadores terão agora até 30 dias para levarem os vetos para votação no plenário.

Delicado

Resta saber, no entanto, como será a receptividade de vereadores com relação aos vetos. Até ontem, maioria dos parlamentares evitava falar sobre o assunto, alegando desconhecimento do teor dos vetos.

Fogo amigo

Ambos os projetos vetados, no entanto, foram apresentados por aliados de Sarto: um pelo ex-vereador e hoje deputado Antônio Henrique (PDT) e outro por Adail Júnior (PDT). Outras ações semelhantes tramitam na Casa.

Aliança

O deputado Eunício Oliveira comanda hoje, às 17h, encontro do MDB Fortaleza no BS Design. Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, o deputado Evandro Leitão (PT) é presença mais que confirmada.

Cotas

Recentemente nomeado secretário de Planejamento e Gestão do governo Elmano de Freitas (PT), o economista Alexandre Cialdini negou à coluna a pecha de sua indicação como "cota política" na gestão.

"Técnico"

Ex-secretário de Luizianne Lins (PT), Cialdini é frequentemente associado à petista. Ele destaca, no entanto, histórico na área. "Tenho respeito por todos os gestores com quem atuei, mas fui convidado em um espectro técnico".

Negócios

Tudo pronto para a 6ª Expoconstruir Nordeste, maior feira de materiais de construção do Norte/Nordeste e que ocorre de 18 a 21 de junho no Centro de Eventos. Neste ano, expectativa é de R$ 400 milhões em negócios.

CasaCor 2024 define homenagens

A CasaCor Ceará já tem seus homenageados definidos para a edição de 2024: neste ano, a mostra terá como agraciados o ativista Preto Zezé, presidente global da Central Única das Favelas (Cufa), e o empresário Severino Neto, CEO dos Mercadinhos São Luiz.

Lista

O TJCE "afunilou" ontem lista tríplice para a escolha de novo desembargador da Corte, desta vez em vaga reservada ao MPCE. Nomes agora seguirão para o governador Elmano de Freitas (PT), que tem "palavra final" na escolha.

TJCE

Integram a lista os procuradores Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Francisco Rinaldo de Sousa Janja e Emmanuel Roberto Girão de Castro Pinto. Vaga foi aberta após Teodoro Silva Santos ser indicado por Lula ao STJ.

Horizontais

O Sinduscon Ceará realiza na próxima terça-feira, 18 de junho, a terceira edição da Caravana Sinduscon em Todo Canto, desta vez em Juazeiro do Norte. /// Abertura do evento ocorre às 18h30min no Iu-á Hotel. /// A caravana busca ampliar a troca de conhecimento e networking entre empreendedores do mercado imobiliário.