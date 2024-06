Elmano: Debate sobre vice de Evandro será feito entre "todos os partidos"

Foto: Beatriz Boblitz FORTALEZA-CE, BRASIL, 14-06-2024: Governador Elmano de Freitas (PT) discursa no Palácio da Abolição no lançamento de editais para a construção de novas escolas em tempo integral. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou nesta sexta-feira, 14, tese de que o PSB já estaria “garantido” com a vice da chapa de Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano em Fortaleza. Destacando outras siglas que compõem a base aliada no Estado, o governador reforçou que a escolha da vice passaria por diálogo entre “todos os partidos” aliados.

“Eu sempre achei que a candidatura majoritária tem que expressar a unidade dos partidos aliados, não de um partido ou de outro, mas de um conjunto de partidos”, destacou o governador, em entrevista ao colega João Paulo Biage, do O POVO, em Brasília.

“Nós temos O PT, a Federação com PV e PCdoB, o PSB, o PSD, o MDB, o Republicanos, o PP, o Solidariedade, serão partidos que serão todos ouvidos. Vamos ouvir que nomes cada partido tem, sondar sobre esses nomes em relação aos demais partidos, e nós temos muitas noites, com muita tranquilidade, para encontrar o nome que mais nos unifique”, diz.

Nos bastidores da política local, o PSB do senador Cid Gomes (PSB) é tido hoje como “franco favorito” para a indicação da vice da chapa governista na Capital. Um dos nomes mais cotados é o da ex-secretária de Cultura do Ceará, Luísa Cela (PSB). A vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) também está no páreo.

Outros partidos da base, como o PSD, MDB e Republicanos, no entanto, não escondem o interesse por indicar nomes para a posição. Presidente do PSB no Ceará, o ex-deputado Eudoro Santana tem dito que a discussão deverá ser puxada pelo próprio PT.