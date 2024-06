Elmano descarta definição pela vice

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano de Freitas (PT) e a guinada no discurso de enfrentamento à violência

O governador Elmano de Freitas (PT) minimizou ontem tese de que o PSB já estaria "garantido" com a vice da chapa de Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano pela Prefeitura de Fortaleza. Destacando outras siglas que compõem a base aliada, o governador reforçou que a escolha da vice passaria por diálogo entre "todos os partidos" aliados. "Eu sempre achei que a candidatura majoritária tem que expressar a unidade dos partidos aliados, não de um partido ou de outro, mas de um conjunto de partidos", destacou o governador, em entrevista ao colega João Paulo Biage, do O POVO, em Brasília. "Nós temos o PT, a Federação com PV e PCdoB, o PSB, o PSD, o MDB, o Republicanos, o PP, o Solidariedade, serão partidos que serão todos ouvidos", diz Elmano.

Favoritismo

Nos bastidores, o PSB de Cid Gomes é tido como "favorito" para a indicação. Um dos nomes mais cotados é o da ex-secretária de Cultura Luísa Cela (PSB). A vereadora Enfermeira Ana Paula (PSB) também está no páreo.

Páreo duro

Outros partidos da base, como o PSD e Republicanos, no entanto, não escondem o interesse por indicar nomes. Presidente do PSB no Ceará, Eudoro Santana tem dito que a discussão deverá ser puxada pelo próprio PT.

Parabéns

Pré-candidato do PT à Prefeitura de Fortaleza, Evandro Leitão "parabenizou" ontem o prefeito José Sarto (PDT) por ter vetado leis aprovadas pela Câmara Municipal excluindo áreas de proteção e renovação ambiental da Capital.

"Voltou atrás"

Evandro, no entanto, contabilizou vetos a reclamações que ele próprio fez sobre o tema nas redes. "Sem sombra de dúvidas só iria prejudicar a população. Ainda bem que ele escutou nossos reclames e voltou atrás", disse.

Meio Ambiente

Ministro Marina Silva (Meio Ambiente) estará em Fortaleza na próxima segunda-feira, 17. Ela participa, a partir das 8h30min, do seminário Ceará pelo Clima no Centro de Eventos. Elmano de Freitas também é presença confirmada.

Clima

Secretária de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, Luciana Lobo (foto) participa na próxima semana de painel do Cities Forward, que reúne gestões de 12 municípios da América Latina e 12 dos EUA, escolhidos entre 129 inscritos.

Eunício "abraçado" com Evandro

Líder maior do MDB no Ceará, Eunício Oliveira minimizou ontem tese de que a sigla tem intenção de indicar a vice de Evandro Leitão em Fortaleza. Questionado sobre a "intenção" do partido na Capital, ele destacou apenas o apoio ao petista na disputa.

"Intenção"

"Nossa intenção em Fortaleza é apoiar o Evandro Leitão, e que o Evandro seja prefeito de Fortaleza", disse, durante encontro do MDB Fortaleza que confirmou o deputado Danniel Oliveira (MDB) no comando da sigla na Capital.

Pré-candidato

Encontro contou com participação do próprio Evandro, que foi questionado sobre como ele enxerga o papel do MDB na composição eleitoral deste ano. "O MDB vai fazer a gestão comigo", disse, desconversando sobre vice.

Horizontais_

O reitor da Universidade Federal do Ceará, Custódio Almeida, realizou ontem encontro com lideranças do Movimento Estudantil da década de 1960. Ação integra organização das comemorações dos 70 anos da UFC. /// O Giga Mall de Messejana recebe hoje, das 16h às 19h, nova edição de sua feira de adoção responsável de animais.