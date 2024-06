Eunício diz que única intenção do MDB Fortaleza é apoiar Evandro: "Estou abraçado nele"

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, 07-03-2024: Evento com pedra fundamental, que marca o início das obras da J.Macêdo, em Horizonte, com presença das autoridades: Vice-governadora, Jade Romero; Prefeito de Horizonte, Manoel Gomes de Farias Neto; Direto-presidente, Irineu José Pedrollo; e deputado, Eunício Oliveira. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Líder maior do MDB no Ceará, o deputado Eunício Oliveira minimizou nesta sexta-feira, 14, tese de que o partido tem intenção de indicar a vice na chapa de Evandro Leitão (PT) na eleição deste ano em Fortaleza. Questionado sobre a “intenção” do partido na disputa da Capital, o emedebista destacou apenas o apoio ao petista na disputa.

“Nossa intenção em Fortaleza é apoiar o Evandro Leitão, e que o Evandro Leitão seja prefeito de Fortaleza”, disse em entrevista coletiva, durante encontro que confirmou o deputado Danniel Oliveira (MDB) como novo dirigente do MDB na Capital.

Ao ser questionado se o partido já tem posição fechada para a eleição em Fortaleza, Eunício foi direto: “Estou abraçado nele”, disse, se aproximando de Evandro, que participou do evento emedebista desta sexta-feira.