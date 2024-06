Anuário do Ceará celebra 70 anos da UFC

Será lançada, em cerimônia no próximo dia 1º de julho, a edição 2024-2025 do Anuário do Ceará. A obra homenageia os 70 anos da primeira instituição universitária do Estado, a Universidade Federal do Ceará (UFC), que ganha um capítulo especial. A edição apresenta dados e informações sobre o Estado a partir de dados dos 184 municípios cearenses. Com 680 páginas, a obra está dividida em 14 capítulos com estatísticas, gráficos e tabelas, e é considerada a publicação impressa mais antiga em circulação no Ceará. Realizado pela Fundação Demócrito Rocha e promovido pelo O POVO, o Anuário tem edição-geral do jornalista Jocélio Leal e edição executiva de Amanda Araújo. O lançamento ocorrerá em evento no La Maison, com participação de políticos e autoridades.

Prioridades

Larissa Gaspar (PT) foi a única deputada do PT do Ceará a participar de ato do último sábado em protesto contra o PL que quer equiparar aborto a homicídio. Pelo visto, pauta não está na agenda do petismo local.

Manifestação

O projeto foi alvo de nota conjunta recente de reitores do UFCE, da Uece, da UVA, da Urca e da UFC. Eles classificam o PL como "retrocesso" nos direitos das mulheres, com revitimização de pessoas que sofrerem estupro.

Em pauta

Pelo texto, pena para abortos após as 22 semanas de gestação pode chegar até a 20 anos de prisão - inclusive nos já limitados casos de aborto legal. Projeto tem coautoria da deputada cearense Dayany do Capitão (União).

In memoriam

Políticos e gestores públicos do Ceará lamentam a morte de Alexandre Figueiredo, ex-deputado e conselheiro decano do TCE. Velório ocorre hoje às 8h, na funerária Ethernus (rua Padre Valdevino, 1688). Missa às 10h.

Turismo

O Ceará pode ser o primeiro estado do Brasil com um projeto sustentável interligando agricultura familiar, turismo sustentável e meio ambiente. Projeto já interessa uma série de investidores franceses no Estado.

Sustentável

Caso aprovada, a rota sustentável beneficiaria até 35 municípios do Estado, unindo trechos turísticos como a Rota das Emoções, no Litoral Oeste, e outros. Ação, no entanto, ainda depende de aceitação do Governo do Estado.

Alece destaca 35 anos da VSM

Sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará, nesta segunda, 17, marca os 35 anos da VSM Comunicação, com destaque para o CEO da VSM, Marcos André Borges. Além disso, personalidades serão lembradas por suas contribuições para a empresa.

Homenagem

Dentre elas, Demócrito Dummar (in memoriam), presidente do O POVO de 1985 a 2008. Na ocasião, Filipe Dummar, diretor de Estratégia Digital do O POVO e neto de Demócrito, receberá

a homenagem.

Iniciativa

A sessão solene atende a requerimento apresentado pelo presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, deputado Evandro Leitão (PT). Evento ocorre no próprio plenário da Casa, a partir das 17h.

Horizontais_

Etapa classificatória do Ceará do prêmio Cidades Excelentes 2024, promovido pelo Grupo Bandeirantes de Comunicação, ocorre hoje às 19h na Alece. Ação reconhece melhores gestões públicas do Brasil, com base em critérios como governança e eficiência fiscal. Municípios classificados seguirão para etapa nacional.