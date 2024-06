Lula "concentra" agenda no Ceará em ato no Palácio da Abolição

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agênc Presidente Lula

,

Com agenda "apertada", o presidente Lula (PT) não deve mais visitar a região do Cariri durante passagem pelo Ceará marcada para esta quinta-feira, 20. Segundo interlocutores do Governo do Estado, toda a agenda do petista deve ser "concentrada" em ato único marcado para às 10h no Palácio da Abolição. Na ocasião, deverão ser feitos tanto os anúncios de obras previstas pelo Planalto para o Cariri quanto a cerimônia de autorização de obras do Campus Iracema e do novo hospital do Porangabuçu, ambas de interesse da Universidade Federal do Ceará (UFC). É no Abolição também que deverá ocorrer o encontro entre Lula e pré-candidatos do PT a prefeituras do Estado, com destaque para Evandro Leitão (Fortaleza) e Fernando Santana (Juazeiro do Norte).

Xô, aguaceiro

O prefeito José Sarto (PDT) destacou ontem andamento das obras contra alagamentos na Heráclito Graça - uma das mais reivindicações mais antigas da região. Reservatório de 14.000 m³ correrá por debaixo da via.

"Manipulação"

Secretário do Trabalho do Estado, Vladyson Viana (PT) criticou dados da geração de emprego divulgados por Sarto. Ele acusa o prefeito de "omitir" investimentos do Estado no Ceara Cred e no Nossas Guerreiras.

De olho

A Prefeitura realiza hoje, às 17h, nova reunião do Comitê de Gestão Fiscal do Município (Cogefor). Reunião será acompanhada de fora do Paço Municipal por uma "vigília" de servidores municipais puxada pelo Sindifort.

Pesquisa

A Secult-CE lançou ontem novo edital "Territórios de Criação", para publicação de pesquisas no campo da cultura. Serão 20 teses ou dissertações de residentes do Ceará selecionadas. Inscrições e informações no Mapa Cultural.

Construção

Ocorre de hoje até a sexta-feira, 21, no Centro de Eventos a ExpoConstruir Nordeste, maior feira de materiais de construção do Norte e Nordeste. Evento espera movimentar até R$ 400 milhões em novos negócios.

Condomínios

Rudy Fernandes, sócio-diretor da Gestart Condomínios, foi escolhido novo presidente da Associação das Administradoras e Condomínios do Ceará (Adconce). Nova diretoria conta ainda com Marcus Melo na vice-presidência.

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato à prefeitura Evandro Leitão na rádio O POVO CBN

Rejeitado novo recurso do PDT

O TRE-CE rejeitou ontem novo recurso apresentado pelo PDT em ação onde o partido cobra a perda de mandato do deputado Evandro Leitão (PT) por infidelidade partidária. Rejeitando embargos de declaração, o pleno manteve decisão que libera desfiliação do hoje petista.

Couvert

A Alece realiza em 1º de julho, às 14h, audiência pública sobre a nova Lei do Couvert Artístico, de autoria de Renato Roseno (Psol) e Larissa Gaspar (PT). Texto prevê repasse de até 90% do valor cobrado por casas ao artista.

Mobilização

Estabelecimentos podem, no entanto, optar por pagar valor fixo determinado em tabela do Sindicato dos Músicos do Ceará. Na noite de ontem, a entidade se reuniu para iniciar mobilização pela aprovação da matéria.

Horizontais

O jornalista Tom Cardoso lança hoje às 19h o livro "Trocando em Miúdos Seis Vezes Chico", nova biografia de Chico Buarque, no Cantinho do Frango Aldeota. Evento com vários shows. /// Na ocasião, será celebrado o aniversário do jornalista Moacir Maia, ex-coordenador de Comunicação Social da Prefeitura de Fortaleza.