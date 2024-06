Secretário acusa Sarto de omitir investimentos do Estado ao citar empregos

Foto: Marcello Casal JrAgência Brasil Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS)

O secretário do Trabalho do Estado do Ceará, Vladyson Viana (PT), acusou o prefeito José Sarto (PDT) de omitir, durante fala em evento público nesta segunda-feira, 17, dados de investimentos do Estado na geração de empregos em Fortaleza.

Durante participação no 12º Seminário de Gestores Públicos - Prefeitos do Ceará, o prefeito destacou dado que apontou Fortaleza como o município que mais gera empregos nas regiões Norte e Nordeste. Neste sentido, ele destaca ações municipais como o Fortaleza Capacita, que formou mais de 70 mil pessoas em parceria com o Sebrae.

O gestor destacou ainda programas como o Nossas Guerreiras, que já ofereceu crédito e orientação de empreendedorismo para 38 mil mulheres. Outros projetos citados foram o Costurando o Futuro, com 30 mil atendidos, e o Meu Carrinho Empreendedor, que já contemplou 700 comerciantes com carrinhos de pipoca, tapioca, churrasco e batata frita.

Vladyson Viana, no entanto, rebateu a fala nas redes sociais, sugerindo uma “manipulação dos números da empregabilidade” por parte de Sarto. “O prefeito citou como exemplo de empreendedorismo o programa Nossas Guerreiras, sem citar que foi cofinanciado pelo Governo do Ceará com recursos em torno de R$ 19 milhões”, afirma Vladyson.

“Desde 2023, por meio do Ceará Cred, já investimos mais de R$ 20 milhões para apoiar 9.337 empreendedores fortalezenses. Recursos que geram emprego e renda para o fortalezense. O fortalezense quer solução e, quando desejar, fazer o bom debate, sem pirotecnia, sobre esse tema tão importante”, conclui o secretário.