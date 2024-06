TRE-CE rejeita mais um recurso do PDT contra Evandro Leitão

Foto: Beatriz Boblitz FORTALEZA-CE, BRASIL, 17-06-2024: Evandro Leitão discursando no evento Ceará pelo Clima 2024 no Centro de eventos. (foto: Beatriz Boblitz/O Povo)

O Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) rejeitou nesta segunda-feira, 17, mais um recurso apresentado pelo PDT na ação onde o partido cobra a perda do mandato do deputado Evandro Leitão (PT) por desfiliação “não justificada” dos quadros da sigla.

Em embargos de declaração apresentados junto ao TRE-CE, o partido contestava acórdão formulado em abril deste ano onde a Corte extinguia a ação sem resolução de mérito. O novo recurso, no entanto, também acabou sendo rejeitado de forma unânime pelo Tribunal.

Caso contou com relatoria do juiz Francisco Érico Carvalho Silveira, que votou pelo conhecimento e desprovimento dos embargos. O partido ainda pode recorrer, no entanto, para o Tribunal Superior Eleitoral (TSE).