Alece ferve em debate sobre vaga no TCE; Baquit e até Luizianne no páreo

Foto: FERNANDA BARROS Deputado Osmar Baquit

Bastidores da Alece devem ter dia dos mais animados hoje, quando irão se intensificar articulações de olho na sucessão do conselheiro Alexandre Figueiredo, falecido neste fim de semana, no Tribunal de Contas do Estado (TCE). Na manhã de ontem, sessão da Casa foi suspensa em deferência ao conselheiro. Segundo a coluna apurou, a nova vaga deverá ser indicada inteiramente pela Assembleia, seguindo apenas para a nomeação de Elmano de Freitas (PT). Apesar de qualquer pessoa poder se inscrever para a posição, existe forte "tradição" no Legislativo para que o indicado seja um dos 46 deputados da Casa. Oficialmente, a Assembleia ainda aguarda notificação do TCE sobre o caso. Desde a segunda-feira, no entanto, já circulam diversos nomes de possíveis candidatos.

Favorito

Entre deputados, o nome que aparece como favorito até agora é Osmar Baquit (PDT), até pelo fato de ele ser o deputado mais antigo que ainda se enquadra na "janela" de idade prevista para a vaga - entre 35 e 65 anos.

Cotados

Pesa a favor de Baquit ainda o fato de que a indicação retiraria o deputado da "fila" pela presidência da Alece. Outros nomes incluem os deputados Julinho (PT) e João Jaime (Progressistas), além do ex-deputado Nelson Martins.

Reviravolta

Outro nome citado é o da deputada federal Luizianne Lins (PT), até como forma de "compensar" saída da petista na disputa pela Prefeitura de Fortaleza. A tese, no entanto, é minimizada por parte dos deputados estaduais.

Nova direção

A advogada Carolina Monteiro toma posse nesta quarta, 19, como diretora-presidente da Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará (CearaPar). A posse ocorre às 14h, no auditório da Secretaria da Fazenda.

Sertão

Profissionais que trabalharam no Conselheiro Vivo 2024, tradicional evento de Quixeramobim, reclamam de falta de pagamento dos serviços pela gestão Cirilo Pimenta (PDT). Eles temem "calote" com chegada do período eleitoral.

Gênero

A senadora Janaína Farias (PT) apresentou ontem projeto que cria medidas protetivas de urgência em casos de violência política contra mulher. Vale lembrar que ela própria acusa Ciro Gomes (PDT) de violência do tipo na Justiça.

Foto: Ricardo Stuckert / PR Presidente Lula

Lula encara protesto no Ceará

Com chegada prevista para Fortaleza nesta quinta-feira, 20, o presidente Lula (PT) será recebido com ato unificado de greve de professores e servidores do ensino superior no Ceará. Protesto foi convocado para as 9h, nas imediações do Palácio da Abolição.

Investimento

No mesmo lugar, o presidente participará pouco tempo depois de evento ao lado de autoridades e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), onde deve anunciar o início de uma série de obras do interesse da UFC.

Impasse

Ato é intitulado "Lula, Volta pra Base! A educação te chama!". Na sexta-feira, professores da UFC terão nova assembleia geral da categoria para esta sexta-feira, para discussão sobre conjuntura da greve e novas propostas.

Horizontais

O Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região iluminou a sede com cores do arco-íris, em alusão ao Mês do Orgulho LGBTQI. Leitores elogiam. /// O curso de Educação Física da Estácio Ceará fornece projeto "Elas no Tatame", com aulas gratuitas de artes marciais para mulheres e crianças. Informações em (85)98591 4974.