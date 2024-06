Docentes e servidores de federais farão ato em evento com Lula no Ceará

Foto: Nah Jereissati/ADUFC Greve dos professores das universidades federais do Ceará começou em abril

O Comando Unificado de Greve de instituições de ensino superior do Ceará, que reúne sindicatos de docentes e servidores da UFC, UFCA, Urca e IFCE decidiu em reunião nesta terça-feira, 18, pela realização de um ato da greve das categorias durante passagem do presidente Lula (PT) pelo Ceará, marcada para esta quinta-feira, 20.

Intitulado “Lula, Volta pra Base! A educação te chama!”, o ato está marcado para às 9h, nas imediações do Palácio da Abolição. No mesmo local, deverá ocorrer logo depois um evento do presidente com o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), para anunciar o início de uma série de obras da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Em nota publicada em sua página oficial, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais do Estado do Ceará (Adufc) também anunciou que irá fazer uma nova reunião do comando de greve logo após a passagem de Lula, com objetivo de “discutir a conjuntura da greve e as propostas apresentadas” pelo governo do petista. Na sexta-feira, 21, a categoria irá fazer nova Assembleia Geral Extraordinária sobre os temas.