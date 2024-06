Capitão, André e Girão: Direita amplia racha na pré-campanha de Fortaleza

Foto: André Costa/Divulgação Eduardo Girão Os pré-candidatos à Prefeitura de Fortaleza André Fernandes (PL), Eduardo Girão (Novo) e Capitão Wagner (União Brasil)

Já conhecido nos bastidores há algumas semanas, o clima de “racha” entre os três pré-candidatos da direita a prefeito de Fortaleza – Capitão Wagner (União), André Fernandes (PL) e Eduardo Girão (Novo) – acabou ficando público nos últimos dias, após vereadores ligados ao candidato do PL subirem o tom contra os outros nomes do campo.

Em participação em um podcast na semana passada, Marcelo Mendes (PL) e Inspetor Alberto (PL) minimizaram as chances de sucesso de uma "terceira via" na eleição deste ano, afirmando que a disputa ficará polarizada entre candidatos do PT e do PL. “Aqui em Fortaleza vai ser André Fernandes e Evandro Leitão”, diz Mendes.

Neste sentido, o vereador chega a afirmar que a votação de Wagner na eleição de 2022 – que chegou a 41% entre o eleitorado de Fortaleza – não foi no candidato “em si”, mas sim por ele ter representado a direita. “O Capitão tinha 40% dos votos? Não. As forças de oposição e que não queriam PT nem PDT tinham 40%. Apenas coincidiu-se de concentrar na pessoa dele essa oposição. O voto conservador não é do Capitão”, diz.

Pré-candidato do PL a vereador em Caucaia, Tancredo dos Santos corrobora então com a tese, chegando a criticar Wagner e Girão pela manutenção das candidaturas de ambos. “O ego do senhor Capitão Wagner, o ego do senhor Eduardo Girão, é além das contas. Os senhores poderiam abrir mão agora e se unir com André, porque ele já apoiou vocês”, disse. Falas ocorreram durante entrevista ao Canal do Lobão.

"Inverdades" e "gasto de energia", rebate aliado de Wagner

As manifestações dos vereadores e do pré-candidato foram rebatidas nas redes pelo deputado Sargento Reginauro (União), aliado de Capitão Wagner. “O que está acontecendo com a direita cearense? Por que em vez de atacar o PT, a direita mais ligada ao Bolsonaro, mais ligada ao André Fernandes, está gastando sua energia para atacar o Capitão?”, diz.

“O que está acontecendo? Vereadores ligados ao André indo para podcasts para atacar o Capitão, inclusive com inverdades sendo ditas publicamente (...) deixamos a ideologia de lado e vai virar mera politicagem? Enquanto o Capitão fala em unir a direita, parece que nossos amigos só pensam em fazer guerra com quem sempre esteve contra o PT”, conclui.



Em entrevistas recentes, tanto Capitão quanto Girão tem descartado a possibilidade de recuo de suas candidaturas na disputa deste ano. O próprio pré-candidato do União Brasil fez ato recente reunindo diversas lideranças nacionais do partido de olho em reforçar o palanque para a eleição de Fortaleza. “A candidatura nunca esteve com a menor possibilidade de não seguir adiante”, disse Girão em entrevista recente.