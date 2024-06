Deputado pastor diz que evangélicos já "trabalham" por Evandro Leitão

Foto: Divulgação/Assembleia David Durand foi eleito pela oposição, mas Republicanos vem se aproximando do governo Elmano

Ligado à Igreja Universal do Reino de Deus no Ceará, o deputado estadual David Durand (Republicanos) reforçou nesta quarta-feira, 19, apoio à pré-candidatura de Evandro Leitão (PT) na eleição de Fortaleza, destacando inclusive que pessoas ligadas à fé evangélica já estariam “trabalhando” pelo petista na Capital.

Neste sentido, Durand não fala em pedidos de voto ou de apoio à pré-candidatura do presidente da Assembleia Legislativa em si, mas sim em um trabalho de “conscientização” da necessidade de mudanças na gestão municipal.

“Nós já iniciamos inclusive um trabalho, através das pessoas que abraçaram o nosso mandato, que nos colocaram aqui nessa Casa, em especial as pessoas que são evangélicas, nós estamos fazendo um trabalho de conscientização da necessidade de mudança para a nossa Fortaleza”, disse o deputado.

“Nós já conhecemos o presidente dessa Casa há muitos anos, tivemos o primeiro momento com ele lá em 2014, quando eu estava secretário dos Esportes aqui do Estado”, continua Durand. “Tomamos essa iniciativa junto a algumas lideranças da nossa igreja e estamos prontamente estendendo nossa mão para contribuir para a chegada de Evandro Leitão para lutar para ocupar a Prefeitura de Fortaleza”, conclui.

No final de maio, Durand foi um dos responsáveis, junto com o vereador Ronaldo Martins (Republicanos), por uma “visita guiada” com Evandro e sua esposa, Cristiane Leitão, ao Templo Maior da Igreja Universal do Reino de Deus em Fortaleza. Na ocasião, ele disse ter conhecido projetos sociais e ações de evangelização da instituição. (com informações do repórter Yuri Gomes)