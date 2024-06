Lula volta ao Ceará pela 5ª vez entre honrarias e protesto

Foto: Reprodução/Rádio CBN Presidente Lula

E m sua quinta passagem pelo Ceará desde que assumiu o terceiro mandato, o presidente Lula (PT) retorna hoje a Fortaleza para participar de eventos ao lado do governador Elmano de Freitas (PT) e do ministro Camilo Santana (PT). Na agenda oficial, o petista deve entregar obras de moradia popular e autorizar início de uma série de obras de interesse da Universidade Federal do Ceará (UFC), incluindo o Campus Iracema e o novo hospital do Porangabuçu. A reitoria da Universidade, por sua vez, tenta incluir na agenda do presidente a entrega de um título de doutor Honoris Causa, aprovado no ano passado pelo Conselho Universitário. Entre aliados, a expectativa é de que evento tenha fortes ares de "festa", de olho em aproveitar recente melhora na popularidade de Lula.

Em greve

A passagem, no entanto, também terá evento de ânimos mais acirrados, com protesto marcado para às 9h por docentes e servidores técnicos de instituições federais de ensino superior do Ceará, atualmente em greve.

Ato

Intitulado "Lula, Volta pra Base! A educação te chama!", o ato está marcado para o Palácio da Abolição, mesmo local onde ocorrerá evento com Elmano, Camilo e Lula. Na sexta-feira, professores da UFC terão nova assembleia geral.

In memoriam

O mundo do Direito lamenta o falecimento da desembargadora aposentada Maria Vilauba Fausto Lopes, que ingressou na magistratura em 1987 e encerrou as atividades no final do ano passado, após 36 anos de atuação.

Exemplo

Em 2018, Maria Vilauba Fausto Lopes deu emocionante depoimento ao O POVO sobre sua história de vida. "A vida é um construir constante", ela resume. Confira abaixo.

Segurança

Marcada inicialmente para a terça-feira passada, primeira reunião oficial do Comitê Estratégico de Segurança Integrada do Ceará (Coesi) foi reagendada para esta sexta-feira, 21, pela manhã, no Palácio da Abolição.

Varejo

A Associação Cearense de Supermercados (Acesu) realiza hoje nova edição do Trends Varejo, evento de peso do setor supermercadista no Ceará. Programação ocorre das 8h15min às 17h, no Theatro Via Sul.

Foto: FERNANDA BARROS Deputado Osmar Baquit

Baquit: "Não trabalho por TCE"

Nome citado entre colegas para o TCE, o deputado Osmar Baquit (PDT) disse que "não trabalha" pela vaga, aberta pelo falecimento recente de Alexandre Figueiredo. Ele não nega, por outro lado, interesse na disputa pela sucessão da presidência da Alece.

À disposição

Na manhã de ontem, pelo menos dois deputados deixaram claro o interesse pelo espaço: Julinho (PT) e João Jaime (Progressistas), ambos com histórico de atuação na CCJ da Casa. Processo, no entanto, ainda "engatinha".

Luto

Prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa (União) se disse "indignado" com a rapidez da discussão do tema entre deputados. "Ainda estamos de luto pelo conselheiro. O respeito pede que se esperasse ao menos a missa de 7º dia".

Horizontais

O Parque Rachel de Queiroz recebeu menção honrosa no 1º prêmio Roberto Burle Marx de Arquitetura da Paisagem. Veja só, justamente o parque que virou alvo de projetos de lei "excluindo" áreas verdes do local. /// Um dia após declarar apoio à reeleição de Sarto, o ex-deputado Raimundo Matos anunciou desfiliação do PL.