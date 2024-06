"Não tenho trabalhado por isso", diz Baquit sobre possível indicação ao TCE

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL 14-11-2023: Reunião PDT cabeçada por Cid Gomes. Na foto, Deputado Osmar Baquit. (Foto: Fernanda Barros /O Povo)

Citado por colegas como um dos favoritos para ser indicado para vaga de Alexandre Figueiredo no Tribunal de Contas do Estado (TCE), o deputado Osmar Baquit (PDT) reage com menos “empolgação” sobre o tema que seus aliados no Legislativo.

Em entrevista na manhã desta quinta-feira, 19, Baquit negou qualquer “movimentação” dele no sentido de ser indicado para a vaga. “Eu não tenho trabalhado para isso, não tenho feito nenhuma movimentação para isso. Nem conversei com Camilo, nem com Cid, nem com Elmano, nem com o presidente da Casa, Evandro, nem nenhum deputado”, disse.

Baquit não esconde, por outro lado, ter a pretensão de disputar pela presidência da Assembleia, outro cargo que já mobiliza os bastidores da Casa. “Eu sempre coloquei, para quem eu deveria colocar, que tenho essa pretensão aí que você está falando”, disse, ao ser questionado sobre sua possível candidatura ao comando do Legislativo.

Até agora, debate sobre a sucessão de Figueiredo, falecido no último domingo, ainda corre apenas nos bastidores do Legislativo. Segundo a coluna apurou, vaga será indicada inteiramente pela Assembleia, seguindo apenas para a nomeação do governador Elmano de Freitas (PT). Embora qualquer cidadão possa se inscrever para a posição, existe hoje a “tradição” da Casa em indicar um de seus 46 deputados para o posto. (com informações do repórter Yuri Gomes)