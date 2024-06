Secretário de Sarto, ex-deputado Raimundo Matos se desfilia do PL

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 10-01-2024: Prefeito José Sarto e Raimundo Gomes de Matos presidente da FUNCI na entrega de posse dos conselheirosm tutelares no Teatro São José. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O ex-deputado Raimundo Gomes de Matos, secretário da Fundação da Infância Cidadã (Funci) da Prefeitura de Fortaleza, assinou nesta quarta-feira, 19, requerimento de desfiliação partidária dos quadros do PL no Ceará. A mudança ocorre logo após o titular declarar apoio à reeleição do prefeito José Sarto (PDT).

Em nota sobre o caso, o PL Ceará destacou que a sigla é “oposição ao prefeito de Fortaleza e seu projeto de gestão”. “O Partido Liberal mantém a coerência em não ter nenhum ministério em Brasília e nenhuma secretaria no governo do Ceará nem na prefeitura de Fortaleza”, destaca ainda o documento.

A presença de Raimundo Gomes de Matos na gestão do prefeito José Sarto (PDT) já vinha causando constrangimentos dentro do PL há algum tempo, sendo alvo de críticas inclusive do pré-candidato do União Brasil à Prefeitura de Fortaleza, Capitão Wagner (União).



Apesar da pressão existente há vários meses, Raimundo se manteve no partido até esta semana. Já o filho do ex-deputado, o vereador de Fortaleza Pedro Matos, recentemente "assumiu" postura de base do prefeito e se filiou ao Avante, hoje comandado pelo secretário municipal Rodrigo Nogueira (Desenvolvimento Econômico).