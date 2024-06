Ameaçado de redução, Rachel de Queiroz ganha menção em prêmio de arquitetura

Foto: Aurelio Alves Movimentação no Parque Rachel de Queiroz na tarde deste domingo, 20

Alvo de projetos que podem reduzir sua área ambiental, o Parque Rachel de Queiroz, no Presidente Kennedy, foi reconhecido com uma menção honrosa pelo 1º Prêmio Roberto Burle Marx de Arquitetura da Paisagem.

A honraria veio na categoria Espaço Público - Obra Construída após o parque se destacar pelo seu projeto inovador e pela forma como integra a natureza com o espaço urbano. A premiação é promovida pela Associação Brasileira de Arquitetura da Paisagem e visa reconhecer e valorizar os projetos mais destacados na área de paisagismo em todo o país.

O parque já recebeu os prêmios Obra do Ano de 2022 e projeto de urbanismo pelo portal ArchDaily, um dos principais portais de arquitetura, urbanismo e design do mundo.



Secretária municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, Luciana Lobo destaca que “o parque oferece uma diversidade de espaços e atividades que atendem a todas as faixas etárias e interesses”.

O respeito ao ecossistema local, a promoção da biodiversidade e a utilização de soluções sustentáveis são pilares fundamentais que nortearam a concepção desse projeto”, salienta Luciana Lobo.