Chacina e incêndio ofuscam visita de Lula ao Ceará

Foto: FCO FONTENELE Ao lado do reitor Wally Menezes, Lula anuncia investimentos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE)

E m dia de agenda positiva para o Governo Federal, o presidente Lula (PT) voltou ontem ao Ceará para entregar ações de moradia social e anunciar investimentos de até R$ 778 milhões no ensino superior do Estado. O que era para ser um dia de "festa" para a cúpula petista cearense, no entanto, acabou tendo que dividir holofotes com dois casos de grande repercussão e que chocaram a população do Estado. Pela madrugada, foi registrada chacina com sete mortos em Viçosa do Ceará, no maior episódio do tipo desde 2020. Pela tarde, tomou os holofotes incêndio de grandes proporções ocorrido no plenário da Alece. Ambos os episódios tiveram intensa repercussão entre parlamentares cearenses, com cobrança de resposta rápida do Estado nos dois casos.

"Inaceitável"

Sobre a chacina, o governador Elmano de Freitas (PT) classificou o caso como "inaceitável" e remanejou efetivo da SSPDS para Viçosa, com promessa de que envolvidos serão todos "identificados e presos".

Apuração

Em sentido parecido, Evandro Leitão disse já ter pedido "celeridade" a autoridades de segurança pública do Estado por uma apuração rápida do incêndio da Casa. "Se houver culpado, que seja apontado", disse.

Licitação

Evandro afirma que a Casa terá respostas de vistoria para avaliar prejuízos e apontar causas do incidente em até 30 dias. Neste período, a Casa trabalhará licitação para reconstrução do plenário e terá sessões por meio remoto.

"Misoginia"

A vereadora Professora Adriana (PT) acusa o colega Adail Júnior (PDT) de misoginia após falas do vereador indagando se ela seria "louca" após uma discussão. O caso ocorreu na sessão da última quarta-feira, 19, da Câmara.

"Sensível"

A vereadora chegou a denunciar o caso na tribuna da Câmara, mas acabou sendo rebatida por Adail, que reiterou a crítica: "Agora tudo que a gente fala é sensível, eu vou perguntar de novo. A senhora é louca?", disse.

Reações

Caso gerou nota de repúdio da Frente de Combate à Violência de Gênero da Alece, presidida por Larissa Gaspar (PT). Outros parlamentares, como deputados Luizianne Lins (PT) e Idilvan Alencar (PDT), saíram em defesa de Adriana.

Foto: Nah Jereissati/ADUFC Greve dos professores das universidades federais do Ceará começou em abril

Professores fazem nova reunião

A Adufc, que representa professores da UFC, UFCA e Unilab, realiza hoje, a partir das 8h, Assembleia Geral para analisar rumos da greve da categoria e a possibilidade da assinatura de acordo com o Governo Federal. Encontro ocorre nos jardins da reitoria.

Acórdão

A presidência do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) emitiu consulta ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sobre acórdão do processo que cassou o deputado federal Eduardo Bismarck (PDT) no final de maio.

Recurso

Um mês depois da sessão virtual do caso, o acórdão ainda não foi publicado pelo TSE. Consulta ocorre em ação movida por Bismarck que tenta suspender a execução da cassação até o julgamento de recursos do caso.

Operação sorriso



A Associação Beija Flor, entidade sem fins lucrativos que realiza há 22 anos tratamento gratuito de fissuras lábio-palatinas no Ceará, lança amanhã a campanha "Sorrisos por Metro Quadrado". Ação busca concluir hospital especializado na reabilitação de pacientes com quadros do tipo. Mais informações nas redes da ABF.