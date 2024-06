Evandro pede rapidez em apuração sobre incêndio: "Se houver culpado, que seja apontado"

Foto: Yuri Allen/Especial para O Povo Pré-candidato para a prefeitura Evandro Leitão tem mantido rotina de criticar a prefeitura de Fortaleza

O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, Evandro Leitão (PDT), disse ter cobrado “celeridade” de autoridades de segurança pública na investigação sobre as causas de incêndio que atingiu o prédio do Legislativo na manhã desta quinta-feira, 20. “Se houver um culpado, que seja apontado e que sejam tomadas as devidas providências", disse Leitão.

A fala ocorreu em coletiva de imprensa realizada agora há pouco em frente à sede do Legislativo. Na ocasião, Evandro anunciou que a Alece ficará “totalmente fechada” nesta sexta-feira, 21, com a convocação de uma vistoria que fornecerá, em até 30 dias, respostas sobre as causas do incêndio. A análise pode começar já neste sábado, 22, ou na próxima segunda-feira, 24.

Durante este período, as sessões da Casa deverão ser realizadas de forma remota, destaca o presidente da Assembleia. Na coletiva, Evandro também disse também lamentar o uso político do episódio por parte de setores da oposição, que classificou como “politicagem”.