Viagem de Lula ao Ceará terá anúncio de R$ 778 milhões no ensino superior

Foto: AURÉLIO ALVES Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com o governador do Ceará, Elmano de Freitas, e o ministro da Educação, Camilo Santana, em agenda em Iguatu

Em passagem por Fortaleza nesta quinta-feira, 20, o presidente Lula (PT) deverá confirmar investimentos de até R$ 778,9 milhões em instituições federais de ensino superior no Ceará. Os detalhes serão anunciados daqui a pouco em evento com presença do presidente e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT).

A expectativa, no entanto, é que os valores envolvam tanto a obra de construção do Campus Iracema quanto do novo hospital do Porangabuçu, ambas de interesse da Universidade Federal do Ceará (UFC).

Ações também devem beneficiar novos e já existentes campi da Universidade Federal do Cariri (UFCA), da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE).

Para o Cariri, deverá ser anunciada a obra de um novo Hospital Universitário, previsto para ser instalado em Juazeiro do Norte. A Unilab, por sua vez, terá confirmação da criação de novo campus em Baturité. Já o IFCE deverá receber até quatro novos campi, dois em Fortaleza (Messejana e São Gerardo) e outros dois em Mauriti e Campos Sales.