Vídeo mostra comprometimento do plenário da Alece após incêndio; veja imagens

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA CEARÁ, BRASIL,20.06.2024: Incêndio na ALECE

Reportagem do O POVO recebeu na tarde desta quinta-feira, 20, vídeo que mostra tamanho do impacto do incêndio registrado pela manhã no plenário da Assembleia Legislativa do Ceará.

Nas imagens, pode se constatar o forte impacto causado pelas chamas, que já foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. Em nota, a Alece afirma que as causas do incêndio serão investigadas pelos órgãos competentes.

Veja imagens do plenário da Alece após o incêndio:

O foco do incêndio teria sido no plenário da Casa, que tinha sessão prevista para esta quinta-feira. No entanto, a sessão não foi realizada por falta de quórum.



Confira matéria: https://t.co/ce6A1BKIoL pic.twitter.com/ynmPZpRj5U — O POVO (@opovo) June 20, 2024

“No momento, o trabalho está na fase de rescaldo, um processo minucioso de resfriamento do ambiente. As equipes especializadas seguem trabalhando no prédio principal da Alece para apurar as proporções dos danos”, diz a Casa.