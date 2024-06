Alece inicia obra de reconstrução do plenário

Foto: FÁBIO LIMA Incêndio na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece)

A Assembleia Legislativa deverá iniciar hoje trabalhos de reconstrução do plenário da Casa, que acabou sendo atingido por incêndio registrado na última quinta-feira. Na semana passada, o presidente do Legislativo, Evandro Leitão (PT), acompanhou visita técnica realizada no plenário, que tinha como objetivo já preparar o espaço para os trabalhos de reconstrução. Até agora, no entanto, a Casa não apresentou qual teria sido a origem do incêndio, ainda que a presidência não descarte responsabilidade humana no caso. Em entrevista coletiva realizada na semana passada, Evandro Leitão prometeu anunciar licitação emergencial para a reconstrução do plenário, assim como anunciou prazo de até 30 dias para a conclusão de uma vistoria técnica sobre o incidente.

Magistrados

A Associação Cearense de Magistrados (ACM), que reúne mais de 600 associados - entre juízes e desembargadores - no Ceará, enviou à Corregedoria Geral de Justiça relatório sobre saúde mental da categoria no Estado.

Cobrança

Entre dados de destaque, está o fato de que até 94,5% dos magistrados apontam receber "cobrança desproporcional à estrutura de trabalho". Já 78% dizem apresentar algum quadro de ansiedade, nervosismo ou depressão.

Saúde

Entre os magistrados que disseram possuir algum problema de saúde, 80% afirmam que tal problema estaria relacionado ao trabalho, ou pelo menos que essa questão seria agravada pelo esforço de trabalho.

Surfe

Mais de 200 comunidades do litoral cearense, entre 25 municípios, se reúnem até amanhã no Sesc Povos do Mar, promovido pela Fecomércio no Sesc Iparana de Caucaia. Hoje, evento tem programação voltada para o surfe.

André e Jair

Começaram a ser veiculadas, na sexta-feira passada, novas inserções de partidos políticos no Ceará. Peça do PL trata de segurança pública e traz André Fernandes (PL) ao lado do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Importação

"O governo Bolsonaro valorizou o cidadão de bem e deixou claro: tolerância zero para a criminalidade. E nós levaremos com certeza para Fortaleza e para todo o Estado do Ceará", diz o pré-candidato do PL em Fortaleza.

Foto: O POVO Nelson Martins (PT)

Nelson cresce para TCE

Com Osmar Baquit (PDT) admitindo não trabalhar hoje para ser indicado a vaga aberta no Tribunal de Contas do Estado (TCE), nome que tem crescido entre a base aliada do governo é o de Nelson Martins (PT), atual assessor especial de Elmano.

Izolda

Irmã de Cid e Ciro Gomes, a deputada Lia Gomes (PDT) afirma que a candidatura da ex-governadora do Ceará, Izolda Cela (PSB), já é algo "pacificado" entre aliados do prefeito Ivo Gomes (PSB) no município.

"Pacificado"

"Izolda é uma pessoa muito querida, tão querida que nem mesmo as pessoas da oposição não têm o que dizer dela", diz Lia, que destaca ainda que, em 250 anos, Sobral nunca teve uma mulher prefeita. "Isso me envergonha".

Horizontais

Continua neste fim de semana o evento Eusébio Junino, que comemora os 37 anos de emancipação do município. Neste fim de semana, festa terá direito a shows como João Gomes, Xand Avião, Nattan e Alok./// O Centro Cultural do Cariri recebe nesta sexta-feira, 28, celebração dos 200 anos da Confederação do Equador.