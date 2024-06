Crise gera onda de ações na segurança

Foto: FERNANDA BARROS Governador Elmano entrega viaturas e mais policiais, para realizar a vigilância e assistência da cidade

A pós fim de semana marcado por episódios de violência no Ceará, o governador Elmano de Freitas (PT) realizou ontem uma série de novos anúncios voltados para a área da segurança no Estado. Mais do que apenas uma ou outra ação isolada, o petista anunciou um cronograma de novas iniciativas na área, começando com a convocação imediata, já oficializada na tarde desta segunda-feira, de novos 426 policiais militares para curso de formação da corporação no Estado. Para a quarta-feira, deverão ser convocados outros 428 policiais civis, com posterior convocação de mais 80 integrantes da perícia forense. Ações atendem inclusive pleitos da oposição, que vinha cobrando maior investimento em policiamento ostensivo e em inteligência pelo Estado.

De volta

A Assembleia Legislativa começa hoje a realizar suas sessões ordinárias de parlamento de maneira remota. Esta será a primeira reunião do tipo a ocorrer após incêndio que atingiu o plenário da Casa na última quinta-feira.

Sem pausa

"Nenhuma atividade do Parlamento estadual, seja legislativa, administrativa ou de prestação de serviços à comunidade, sofreu ou sofrerá interrupção", destaca o presidente da Alece, deputado Evandro Leitão (PT).

Apuração

A Casa ainda continua devendo, no entanto, maiores explicações sobre causas do incêndio no plenário 13 de maio. Respostas de vistoria sobre o incidente saem em até 30 dias, afirma a Mesa Diretora do Legislativo.

Coração

Em alta no Brasil, número de mortes por doenças cardíacas será foco do Congresso SBHCI 2024, que ocorre entre 26 e 28 de junho em Fortaleza. Participa do evento o cardiologista Rogério Sarmento, autoridade no tema.

Musical

Uma das grandes obras de João Ubaldo Ribeiro, o romance "Viva o Povo Brasileiro" inspirou musical que está com temporada confirmada em Fortaleza. Espetáculo ocorre entre 12 a 14 de julho no Cineteatro São Luiz.

Coisa fina

Musical tem 30 músicas originais compostas por Chico César. As sessões ocorrem às 19h na sexta-feira e no sábado, e às 18h no domingo. Ingressos já estão à venda na bilheteria do equipamento e na plataforma Sympla.

Foto: Tatiana Fortes / 10-5-2019 Eduardo Bismark, deputado federal

TRE não suspende cassação

O desembargador Francisco Gladyson Pontes rejeitou ação de Eduardo Bismarck (PDT) que pedia a não execução da cassação de seu mandato – determinada pelo TSE – até esgotamento de recursos do caso. Ação ainda aguarda publicação de acórdão.

Primeiro Passo

A secretária da Proteção Social do Ceará, Onélia Santana, esteve ontem em Itapipoca para entregar a certificação de 46 concludentes do programa Primeiro Passo, que qualifica bolsistas, estagiários e jovens aprendizes.

Cidadã

Na ocasião, a ex-primeira-dama do Estado do Ceará recebeu também uma série de homenagens recentemente aprovadas pela Câmara Municipal de Itapipoca, incluindo o título honorário de cidadã itapipoquense.

Horizontais

A Prefeitura de Aquiraz inaugurou ontem a Praça Maria Giovanna Amorim Barbosa, batizada em homenagem a criança vítima de acidente na região há dois meses. /// Ação ocorreu em parceria com a Bem Viver Urbanismo e requalificou área de 12 mil m² historicamente degradada às margens da CE-040.