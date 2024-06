Elmano convoca mais 426 policiais militares para curso de formação

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, em reunião com o governador Elmano de Freitas, no domingo, 23 de junho, no Palácio da Abolição

O governador Elmano de Freitas (PT) assinou nesta segunda-feira, 24, ato de convocação de novos 426 agentes aprovados no último concurso público realizado pela Polícia Militar do Ceará. Com isso, estes agentes deverão iniciar de imediato curso de formação da corporação, podendo posteriormente passar a atuar no policiamento ostensivo do Estado.

A ação foi anunciada em transmissão ao vivo realizada pelo governador na manhã desta segunda-feir, 24. Apenas em atos recentes, o Governo do Estado pretende convocar quase 2700 profissionais de órgãos de segurança pública.

Além da convocação realizada nesta segunda-feira, o governador anunciou que irá assinar, na próxima quarta-feira, chamamento de outros 428 policiais civis do Estado. Depois, deverá ser feita a convocação de 80 policiais forenses. Na sexta-feira, deverão ser apresentados mais policiais que estão nas etapas finais do curso de formação.