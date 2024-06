"Rodízio" chega a 5ª licença e Guilherme fica na Alece até final de outubro

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL,02.02.2024: Juliana Lucena, deputada lê a mensagem do governador. Retorno da Assembleia com a vice- governadora Jade Romero.

A deputada estadual Juliana Lucena (PT) protocolou nesta segunda-feira, 24, pedido de licença por interesse particular na Assembleia Legislativa. Com isso, ela é a quinta parlamentar da federação PT-PV-PCdoB a pedir, de forma consecutiva, licença da Casa para manter o suplente Guilherme Sampaio (PT) no exercício do mandato.

Presidente do PT Fortaleza e aliado próximo do governador Elmano de Freitas (PT), Sampaio ocupa cadeira na Casa desde o início de março do ano passado, quando Fernando Santana (PT) pediu licença do mandato.

Depois, foi a vez do deputado Júlio César Filho (PT), que foi seguido então pelo colega Alysson Aguiar (PCdoB). A última a entrar no “rodízio” pró-Sampaio foi Jô Farias (PT), que retornará do período de licença nesta semana.



Com a nova mudança na Alece, Guilherme poderá continuar no mandato até 24 de outubro, reta final das eleições municipais deste ano. Como as licenças são protocoladas por motivo de interesse particular, o salário dos deputados licenciados também é suspenso durante o período, reduzindo o impacto financeiro da medida.