Secretário não confirma trocas nos comandos da segurança: "Não há prazo nem correria"

Foto: Carlos Gibaja/Governo do Ceará Secretário da Segurança Pública e Defesa Social, Roberto Sá, em reunião com o governador Elmano de Freitas, no domingo, 23 de junho, no Palácio da Abolição

O secretário de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Roberto Sá, não confirmou mudanças nos comandos dos órgãos de segurança em entrevista à rádio O POVO/CBN nesta segunda-feira, 24.

De acordo com Sá, “não há prazo nem correria para a troca”, mas que todos os comandantes estão cientes que enquanto estiverem no cargo terão que entregar o melhor para a população.

Roberto Sá, no entanto, destacou que as trocas fazem parte da administração pública, “mudança é a nossa rotina”, disse. “Eles (comandantes das forças de segurança) têm a convicção de que se fizerem um bom trabalho, permanecerão (nos cargos)”, continuou.

O secretário elogiou a equipe de segurança do Estado, afirmando que são “profissionais gabaritados”. Mas reconheceu que os números de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLIs) estão altos e precisam diminuir.

Novas medidas para a segurança

No domingo, 23, após reunião com a cúpula de segurança no Palácio da Abolição, o governador Elmano de Freitas (PT) anunciou reforço financeiro para intensificar as operações policiais nas ruas e combater o crime.

O incremento financeiro, de acordo com o governador, vai representar um aumento de 20% no número de policiais militares e civis atuando no Estado. Ao todo, a medida garantirá mais 1.300 profissionais da corporação, que estariam de folga e que poderão optar por trabalhar reforçando as operações.

“Representa um aporte de policiais nas suas horas de folga reforçando o nosso patrulhamento, ostensividade e a presença em áreas e locais que são mais críticos", destacou Sá.

por Yuri Gomes - Especial para O POVO