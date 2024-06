Câmara Municipal irá votar homenagem para esposa de Evandro Leitão

Foto: JoaoFilho Tavares Evandro Leitão e Cristiane

Iniciou tramitação na Câmara Municipal de Fortaleza projeto do vereador Bruno Mesquita (PSD) que concede a Medalha Boticário Ferreira, maior honraria do Legislativo municipal, para a fonoaudióloga Cristiane Sales Leitão, esposa do deputado Evandro Leitão (PT).

Justificando a homenagem, Mesquita destaca atuação de Cristiane como primeira-dama da Alece, inclusive como integrante do Comitê de Responsabilidade Social e o Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Casa Legislativa.

“Dra. Cristiane Sales Leitão é uma das pessoas mais bem conceituadas no quesito assistência social no Estado, mostrando que é possível fazer da fraternidade uma bandeira, e das ações pessoais e coletivas forças motrizes capazes de quebrar barreiras e paradigmas de há muito envelhecidos pela nova ordem humanitária”, justifica.

“Sua postura discreta, mas decisiva, seu olhar meigo e sua voz mansa, são de fundamental importância para reger uma orquestra que trabalha pelo bem da sociedade a partir da casa do povo cearense, brilhantemente presidida por seu esposo, deputado Evandro Leitão”, continua o autor da proposta.

A matéria está na pauta da sessão da Câmara Municipal desta quarta-feira, 26. Na ocasião, deverá ser encaminhada para análise das comissões do Legislativo. Depois, precisará passar por avaliação do plenário da Casa. Evandro Leitão é pré-candidato à Prefeitura de Fortaleza pelo PT.