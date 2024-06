Elmano confirma terrenos para novos IFCE de Messejana e São Gerardo

Foto: FCO Fontenele/O POVO O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu uma jangada das mãos do governador Elmano de Freitas (PT)

Começou a tramitar nesta terça-feira, 25, na Assembleia Legislativa mensagem do governador Elmano de Freitas (PT) oficializando a doação de dois terrenos do Estado em Fortaleza para o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), que serão utilizados para duas novas sedes do IFCE na Capital.

O primeiro terreno tem 11.825 m² e fica na avenida Washington Soares, ao lado de onde hoje fica o Regimento de Polícia Montada (Cavalaria). Já o segundo terreno corresponde a área de 3,4 hectares localizada na Bezerra de Menezes, no local onde funcionava a antiga Secretaria da Segurança Pública do Estado do Ceará (SSPDS).

As doações foram anunciadas na quinta-feira da semana passada, durante visita do presidente Lula e do ministro da Educação, Camilo Santana (PT), a Fortaleza. Na ocasião, a gestão petista anunciou uma série de investimentos no ensino superior do Estado, que incluía novas sedes do IFCE também nos municípios de Mauriti e Campos Sales.

"Agradecemos ao Governo do Estado por ceder as áreas das novas unidades do IFCE em Fortaleza, o que proporcionará uma importante descentralização para atender, com esses novos campi, estudantes de várias regiões da cidade", disse Camilo na ocasião.