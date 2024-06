"Pacotão" quer marcar nova fase na SSPDS

Foto: João Filho Tavares Gardel Rolim, presidente da Câmara Municipal de Fortaleza

Dias após a segurança pública virar pauta prioritária do governo Elmano de Freitas (PT), a Assembleia Legislativa aprovou ontem um "pacotão" de medidas para a área. Entre várias mensagens aprovadas, está a ampliação de 84 para 96 horas mensais o limite de horas em que agentes de segurança podem atuar para além da escala regular de trabalho, assim como a criação de uma série de gratificações para a atuação de policiais civis na área de inteligência da corporação. Interlocutores do governo afirmam, no entanto, que estas não deverão ser as únicas novidades anunciadas sobre o tema, com expectativa de novas medidas nos próximos dias. Segundo eles, a ideia é passar mensagem clara de que não haverá omissão no caso de novos episódios de violência.

Negociação

Secretários da gestão José Sarto (PDT) se reúnem hoje, às 15h, com entidades sindicais de servidores de Fortaleza. Categorias se mobilizam há várias semanas na defesa de novos planos de cargos e carreiras.

Alece ESG

A Assembleia Legislativa do Ceará lança amanhã, às 14h, o selo de certificação Alece ESG de Gestão Pública, que busca promover boas práticas ambientais, sociais e de governança (ESG) nos municípios cearenses.

Pecém

O salão aberto da Fiec recebe hoje o workshop "Complexo Industrial e Portuário do Pecém (CIPP) em Transição: Rotas para uma Economia Circular". A AECIPP, que representa empresas do complexo, marca presença.

Reforma...

As Câmaras e Conselhos Empresariais da Fecomercio-CE realizam na próxima sexta-feira, 28, em parceria com a Câmara dos Deputados, audiência pública para discutir a regulamentação da reforma tributária.

...em pauta

Pelo texto discutido no Congresso, até cinco impostos devem ser substituídos por um Imposto sobre Valor Agregado (IVA), com taxa de referência em 26,5%. Reunião ocorre das 10h às 21h no Senac Aldeota.

Doenças raras

O prefeito de Horizonte, Nezinho Farias (PSB), confirmou doação de um terreno para novo hospital que será construído em parceria com o Instituto de Gestão e Cidadania e será especializado no tratamento de doenças raras.

Anuário define mais influentes

A edição do Anuário do Ceará 2024, que será lançada em 1º de julho, atualiza o ranking de vereadores mais influentes da Câmara Municipal. Pelo 2º ano consecutivo, primeira posição ficou com o presidente da Casa, Gardel Rolim (PDT), com 22 votos.

Fila

Já a 2ª posição fica com o vice-presidente da Mesa Diretora, Paulo Martins (PDT). Ele teve dez votos de colegas, dois a mais que em 2023. Líder do governo José Sarto, Iraguassú Teixeira (PDT) aparece em 3º, com sete votos.

Base domina

Na quarta colocação, com seis votos cada, estão os vereadores Luciano Girão (PDT), Lúcio Bruno (PDT) e PP Cell (PDT). Já na 5ª posição aparecem, empatados, Adail Júnior (PDT) e Gabriel Aguiar (Psol).

Horizontais

Vale lembrar que ranking do Anuário do Ceará é definido com votos dos próprios integrantes da Câmara Municipal. /// Maior feira de materiais de construção do Norte e Nordeste, a 6ª Expoconstruir Nordeste ocorreu semana passada em Fortaleza, superando expectativas e gerando mais de R$ 500 milhões em negócios.