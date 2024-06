Jangurussu, José Walter e Siqueira lideram em investimentos da Prefeitura; veja outros bairros

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA CEARÁ, BRASIL,18.06.2024: Reportagem sobre esgotamento. Jangurussu Turismo e Jorge Borell, presidente do Instituto Winds for Future. Instituto Winds for Future apresenta resultados do Kite for the Ocean 23/24 e entrega certificados.

Rotineiramente criticado pela oposição sob alegação de "só realizar obras em áreas nobres" de Fortaleza, o prefeito José Sarto costuma rebater afirmando que 90% dos investimentos da Prefeitura são para áreas periféricas da Capital.

A coluna constatou, de acordo com dados da Coordenadoria Especial de Programas Integrados (Copifor), que 91% dos investimentos da gestão Sarto foram destinados a bairros com baixo Índice de Desenvolvimento Urbano (IDH). A Prefeitura de Fortaleza investiu cerca de R$1.958.787.490,88 desde o início da gestão, em janeiro de 2021, com um total de 1.362 intervenções.

Dos 121 bairros da de Fortaleza, 99 são classificados como de baixo IDH (0 - 0,549), 14 com IDH médio (0,55 - 0,699), 5 com IDH alto (0,700 - 0,799) e apenas três com IDH muito alto (0,800 - 1).

Os bairros com IDH baixo receberam R$1.782.496.620 em investimentos, somando 91% do total. Em seguida, estão os bairros com IDH médio, que receberam um aporte de R$155.723.605,52, representando 7,95% do total. Os bairros com IDH alto e muito alto também recebem atenção, com investimentos correspondentes a 1,05% do total.



IDH dos bairros de Fortaleza



As obras abrangem diversas áreas, como educação, esporte, lazer, mobilidade, saúde, urbanismo, saneamento, drenagem, pavimentação e outras ações de infraestrutura. Os bairros Jangurussu, Prefeito José Walter e Siqueira se destacam como os que mais receberam investimentos.

Entre as obras com investimentos milionários estão Escolas de Tempo Integral, o terminal do José Walter, a urbanização das ruas da Comunidade do Marrocos, a climatização e o centro cirúrgico do Frotinha Messejana e a reforma e ampliação da Clínica Veterinária de Fortaleza.



10 bairros que mais receberam investimentos da Prefeitura de Fortaleza



Entre as regionais, a que mais recebeu investimentos foi a 9, que abrange bairros como Barroso, Jangurussu e Conjunto Palmeiras, com um montante de R$277.385.452,04. A Regional 7 foi a que menos recebeu recursos. A área que abrange bairros como Cocó, Guararapes e Edson Queiroz embolsou R$63.239.510,23.



Confira quanto de investimento seu bairro recebeu da Prefeitura de Fortaleza



por Yuri Gomes - Especial para O POVO