Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 29-10-2023: Inauguração da nova sede CUFA Poço da Draga, com a presença do ministro Silvio Almeida, Preto Zeze, Piqueno, MV Bill e o Reitor da UFC Custódio Almeida. (Foto: Samuel Setubal)

Ministro dos Direitos Humanos e Cidadania (MDHC), Silvio Almeida receberá título de cidadão cearense na próxima quarta-feira, 3. A homenagem acontecerá no Auditório Deputado João Frederico, no anexo II da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), às 17 horas.

O pedido de título ao ministro foi feito pelo deputado estadual Renato Roseno (Psol) e aprovado por unanimidade pela Casa no mês de abril. Roseno destacou a atuação de Silvio Almeida em temas como combate à tortura, intolêrancia religiosa e direitos das pessoas LGBTQIA+ como justificativa para conceder a honraria.

“O Ministério possui ampla atuação em temáticas como criança e adolescente, combate à tortura, liberdade religiosa, direitos de pessoas LGBTQIA+, idosos e deficientes, população em situação de rua, sendo, portanto, estratégico na construção de uma nação cidadã e tendo o atual ministro o conduzido em direção aos seus objetivos”, afirmou o deputado estadual.

A Sessão Solene terá apresentação de artistas cearenses como Eduardo Africano, Lorena Nunes e Lorena do Acordeon.

Silvio Almeida é natural de São Paulo e além de advogado é professor e escritor. Assumiu o MDHC em 2023 e tem estreitado laços do Ministério com o Ceará. Em novembro do ano passado o MDHC assinou acordo de cooperação técnica com a Alece. A parceria oferece tecnologia e expertise no trabalho de prevenção aos homicídios, para ser aplicada em nível nacional.

Serviço

Data: quarta-feira, 3 de julho, a partir das 17h.

Local: Auditório Deputado João Frederico, anexo II da Alece, localizada na Rua Barbosa de Freitas, 2709, no bairro Dionísio Torres.