SPU entrega à UFC guarda provisória do terreno do Edifício São Pedro

Foto: FCO FONTENELE SPU colocou placa no terreno onde ficava o Edifício São Pedro

A Superintendência do PatrimÔnio da União no Ceará (SPU-CE) outorgou nesta quarta-feira, 26, a cessão de guarda provisória do imóvel onde estava o Edifício São Pedro à Universidade Federal do Ceará (UFC). O Extrato de Termo de Guarda foi publicado na edição do Diário Oficial da União desta sexta-feira, 26.

A informação foi confirmada nesta quarta-feira pela própria UFC, que pretende instalar equipamento cultural no local. Com a decisão, que tem vigência de um ano, a UFC já se torna responsável pela preservação do imóvel contra invasões e outros eventos, devendo também promover a limpeza e garantir o atendimento de normas de saúde pública.

O terreno da avenida Beira-Mar, recentemente demolido pela Prefeitura de Fortaleza, foi solicitado pela UFC ainda no início de junho. Segundo o reitor Custódio Almeida, a ideia é instalar na área um equipamento de cultura, arte e eventos, que será integrado às outras intervenções planejadas para o novo campus da instituição na Praia de Iracema.



